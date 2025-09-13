Fünf Spiele, ein Punkt, letzter Platz: Trainer Miroslav Klose hat trotz des schlechten Saisonstarts des Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg eine Jobgarantie erhalten. „Selbstverständlich“ gehe man „mit Miroslav Klose“ in das nächste Spiel, bestätigte Sportvorstand Joti Chatzialexiou nach der etwas unglücklichen 1:2-Niederlage beim Karlsruher SC bei Sky.
Jobgarantie für Klose in Nürnberg
Der Weltmeister von 2014 wird trotz des Fehlstarts auch gegen Bochum auf der Bank sitzen.
Joti Chatzialexiou gibt Klose eine Jobgarantie
© IMAGO/Sportfoto Zink /SID/Daniel Marr
Chatzialexiou ist „davon überzeugt, dass der Knoten irgendwann platzen wird“. Beim KSC war der Club über weite Strecken sogar die bessere Mannschaft, doch am Ende stand der nächste Rückschlag. „Es ist ein Ergebnissport. Du musst ein Tor mehr schießen als der Gegner, das ist uns nicht gelungen“, sagte Klose. Der Weltmeister von 2014 bleibt aber optimistisch. „Uns fehlt das Quäntchen Glück. Wir haben aber eine gewisse Überzeugung, dass wir das zusammen drehen können“, sagte Klose.
Die Wende soll schon am Samstag gegen Absteiger VfL Bochum (drei Punkte) her. „Wenn du nach fünf Spieltagen einen Punkt hast und Tabellenletzter bist, brauche ich die Dinge nicht schönreden. Da müssen wir gemeinsam raus“, sagte Chatzialexiou.