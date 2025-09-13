Jobgarantie für Klose in Nürnberg

SID 13.09.2025 • 15:40 Uhr Der Weltmeister von 2014 wird trotz des Fehlstarts auch gegen Bochum auf der Bank sitzen.

Fünf Spiele, ein Punkt, letzter Platz: Trainer Miroslav Klose hat trotz des schlechten Saisonstarts des Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg eine Jobgarantie erhalten. „Selbstverständlich“ gehe man „mit Miroslav Klose“ in das nächste Spiel, bestätigte Sportvorstand Joti Chatzialexiou nach der etwas unglücklichen 1:2-Niederlage beim Karlsruher SC bei Sky.

Chatzialexiou ist „davon überzeugt, dass der Knoten irgendwann platzen wird“. Beim KSC war der Club über weite Strecken sogar die bessere Mannschaft, doch am Ende stand der nächste Rückschlag. „Es ist ein Ergebnissport. Du musst ein Tor mehr schießen als der Gegner, das ist uns nicht gelungen“, sagte Klose. Der Weltmeister von 2014 bleibt aber optimistisch. „Uns fehlt das Quäntchen Glück. Wir haben aber eine gewisse Überzeugung, dass wir das zusammen drehen können“, sagte Klose.