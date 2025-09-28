Nächster Rückschlag für Klose im Krisen-Duell

SID 28.09.2025 • 15:31 Uhr Im Krisen-Duell gegen Hertha BSC setzt es für Nürnberg und Trainer Miroslav Klose die nächste Niederlage.

Im Krisen-Duell mit dem 1. FC Nürnberg ist Hertha BSC der zweite Saisonsieg gelungen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl, der einst 59 Spiele für den Club bestritten hatte, erwies sich dabei als gnadenlos effizient. Morten Winkel (2.), Michael Cuisance (42.) und Dawid Kownacki (85.) trafen beim 3:0 (2:0) für die Berliner.

Die Hertha machten einen Schritt weg vom Tabellenkeller. Die optisch überlegenen Nürnberger und Trainer Miroslav Klose befinden sich eine Woche nach ihrem ersten Saisonsieg dagegen schon wieder im Krisenmodus.

Vor allem aufgrund seiner Schwäche im Abschluss bleibt der Club, der zum vierten Mal keinen Treffer erzielte, auf dem Relegationsplatz.

Hertha trifft nach 99 Sekunden

Nach dem 0:1 nach nur 99 Sekunden wirkten die Nürnberger keineswegs verzagt. Sie setzten sich bisweilen in der Hälfte der Hertha fest, sie wirkten ballsicher, holten Eckbälle heraus - vorne aber fehlte wie so oft die Durchschlagskraft. Mohamed Alì Zoma vergab zwischenzeitlich die größte Chance zum Ausgleich (18.).

