Nächster Rückschlag für Klose im Krisen-Duell

Im Krisen-Duell mit dem 1. FC Nürnberg ist Hertha BSC der zweite Saisonsieg gelungen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl, der einst 59 Spiele für den Club bestritten hatte, erwies sich dabei als gnadenlos effizient. Morten Winkel (2.), Michael Cuisance (42.) und Dawid Kownacki (85.) trafen beim 3:0 (2:0) für die Berliner.
Nächster Rückschlag für Klose
Die Hertha machten einen Schritt weg vom Tabellenkeller. Die optisch überlegenen Nürnberger und Trainer Miroslav Klose befinden sich eine Woche nach ihrem ersten Saisonsieg dagegen schon wieder im Krisenmodus.
Vor allem aufgrund seiner Schwäche im Abschluss bleibt der Club, der zum vierten Mal keinen Treffer erzielte, auf dem Relegationsplatz.
Hertha trifft nach 99 Sekunden
Nach dem 0:1 nach nur 99 Sekunden wirkten die Nürnberger keineswegs verzagt. Sie setzten sich bisweilen in der Hälfte der Hertha fest, sie wirkten ballsicher, holten Eckbälle heraus - vorne aber fehlte wie so oft die Durchschlagskraft. Mohamed Alì Zoma vergab zwischenzeitlich die größte Chance zum Ausgleich (18.).
Die Hertha kam nur gelegentlich zu offensiven Aktionen, machte dann aber aus ihrer zweiten Chance ihr zweites Tor. Auch danach überließen die Gäste den Club die Initiative und konzentrierten sich auf umsichtige Abwehrarbeit und Konter. Gegen unverdrossen angreifende, aber auch harmlose Nürnberger reichte das schon, zumal dann aus der dritten Chance auch das dritte Tor resultierte.