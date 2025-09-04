Kubatta verlässt Dynamo Dresden

SID 04.09.2025 • 15:26 Uhr David Kubatta sucht eine neue sportliche Herausforderung.

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden nimmt nach dem Ablauf der Transferperiode in Deutschland noch einmal eine Veränderung im Kader vor. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, verlässt Innenverteidiger David Kubatta die Sachsen und schließt sich dem österreichischen Bundesligisten WSG Tirol an. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

"Wir haben mit David in zahlreichen Gesprächen die sportliche Perspektive und die Chance auf regelmäßige Einsatzzeiten analysiert und sind zur Erkenntnis gekommen, dass für ihn eine Veränderung der richtige Schritt ist", sagte Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel.