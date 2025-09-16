Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
2. Bundesliga
2. Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TORJÄGER
TEAMS
WEISSE WESTE
2. Bundesliga>

Personal-Knall bei Dynamo Dresden!

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Personal-Knall bei Dynamo Dresden!

Die SG Dynamo Dresden beendet die Zusammenarbeit mit Geschäftsführer Kommunikation David Fischer. Die Trennung findet laut den Sachsen einvernehmlich statt.
David Fischer ist nicht länger Geschäftsführer Kommunikation bei Dynamo Dresden
David Fischer ist nicht länger Geschäftsführer Kommunikation bei Dynamo Dresden
© IMAGO/Fussball-News Saarland
Maximilian Huber
Die SG Dynamo Dresden beendet die Zusammenarbeit mit Geschäftsführer Kommunikation David Fischer. Die Trennung findet laut den Sachsen einvernehmlich statt.

Knall bei der SG Dynamo Dresden! Wie der Zweitligist am Dienstag bekannt gegeben hat, gehen der Klub und der Geschäftsführer Kommunikation David Fischer mit sofortiger Wirkung getrennte Wege.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das beschlossen der Aufsichtsrat der Sachsen und Fischer nach Angaben des Klubs einvernehmlich. Fischers Vertrag wäre im Juni 2026 ausgelaufen.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

„Wir bedauern sehr, dass wir gemeinsam zu dieser Entscheidung kommen mussten, sind jedoch der festen Überzeugung, dass es im Sinne des Vereins ist, die Zusammenarbeit an dieser Stelle zu beenden. In der gemeinsamen Arbeit kann es jederzeit zu unterschiedlichen Vorstellungen über die zukünftige Ausrichtung kommen“, wird Jens Heinig, Aufsichtsratsvorsitzender der Dresdner, zitiert.

Weiter heißt es: „Umso wichtiger ist es, derartige Entwicklungen zu erkennen und in Gesprächen Entscheidungen zu treffen. Wir danken David Fischer für die geleistete Arbeit in den zurückliegenden zwei Jahren und wünschen ihm für die Zukunft, beruflich sowie privat, alles Gute.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Fischer will Entwicklung „nicht im Weg stehen“

Fischer selbst blicke „mit viel Stolz, vor allem aber großer Dankbarkeit, auf die gemeinsame Zeit“.

Fischer ergänzte dazu: „Wenn die Vorstellungen über die zukünftige Zusammenarbeit auseinandergehen, dann gilt es auch hier klare, wenn auch für den einen oder anderen unpopuläre, Entscheidungen zu treffen. Hierbei möchte ich der Entwicklung des Vereins nicht im Weg stehen. Für die Zukunft wünsche ich der Sportgemeinschaft, unserem Verein und meinem Herzensverein, alles Gute und hoffe, dass der Leitsatz ‚Über allem steht der Verein‘ von allen Beteiligten mit Leben gefüllt wird.“

Der 41-Jährige hatte am 1. August 2023 das Amt des Geschäftsführers Kommunikation angetreten und dem Klub in den zurückliegenden zwei Jahren damit geholfen, zahlreiche strategische Entwicklungen und Projekte voranzutreiben.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite