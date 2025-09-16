Knall bei der SG Dynamo Dresden! Wie der Zweitligist am Dienstag bekannt gegeben hat, gehen der Klub und der Geschäftsführer Kommunikation David Fischer mit sofortiger Wirkung getrennte Wege.
Personal-Knall bei Dynamo Dresden!
Das beschlossen der Aufsichtsrat der Sachsen und Fischer nach Angaben des Klubs einvernehmlich. Fischers Vertrag wäre im Juni 2026 ausgelaufen.
„Wir bedauern sehr, dass wir gemeinsam zu dieser Entscheidung kommen mussten, sind jedoch der festen Überzeugung, dass es im Sinne des Vereins ist, die Zusammenarbeit an dieser Stelle zu beenden. In der gemeinsamen Arbeit kann es jederzeit zu unterschiedlichen Vorstellungen über die zukünftige Ausrichtung kommen“, wird Jens Heinig, Aufsichtsratsvorsitzender der Dresdner, zitiert.
Weiter heißt es: „Umso wichtiger ist es, derartige Entwicklungen zu erkennen und in Gesprächen Entscheidungen zu treffen. Wir danken David Fischer für die geleistete Arbeit in den zurückliegenden zwei Jahren und wünschen ihm für die Zukunft, beruflich sowie privat, alles Gute.“
Fischer will Entwicklung „nicht im Weg stehen“
Fischer selbst blicke „mit viel Stolz, vor allem aber großer Dankbarkeit, auf die gemeinsame Zeit“.
Fischer ergänzte dazu: „Wenn die Vorstellungen über die zukünftige Zusammenarbeit auseinandergehen, dann gilt es auch hier klare, wenn auch für den einen oder anderen unpopuläre, Entscheidungen zu treffen. Hierbei möchte ich der Entwicklung des Vereins nicht im Weg stehen. Für die Zukunft wünsche ich der Sportgemeinschaft, unserem Verein und meinem Herzensverein, alles Gute und hoffe, dass der Leitsatz ‚Über allem steht der Verein‘ von allen Beteiligten mit Leben gefüllt wird.“
Der 41-Jährige hatte am 1. August 2023 das Amt des Geschäftsführers Kommunikation angetreten und dem Klub in den zurückliegenden zwei Jahren damit geholfen, zahlreiche strategische Entwicklungen und Projekte voranzutreiben.