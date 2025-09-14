Rekord im Profifußball! Blitz-Rot in Liga zwei

Niklas Senger 14.09.2025 • 14:23 Uhr Noah König fliegt am fünften Spieltag der 2. Bundesliga nach wenigen Sekunden vom Platz. Es ist eine Rote Karte für die Geschichtsbücher.

Was für ein Schock für die SpVgg Greuther Fürth im Duell mit dem 1. FC Kaiserslautern: Nach nur 26 Sekunden endete der zweite Startelfeinsatz in der 2. Bundesliga für Innenverteidiger Noah König.

Der Fürther fing als letzter Mann kurz nach dem Anstoß einen Ball am eigenen Strafraum ab. Der Ball versprang König jedoch unglücklich nach hinten. Beim anschließenden Versuch, den Ball aus der Luft wegzuschlagen, traf König den heranrauschenden FCK-Angreifer Faride Alidou. Schiedsrichter Richard Hempel entschied ohne zu zögern auf Notbremse und verwies den 22-Jährigen des Feldes.

Strittige Entscheidung wird zum irren Rekord

Diskussionen um die Entscheidung gab es dennoch. „Die Rote Karte ist definitiv zu hinterfragen“, meinte Sky-Kommentator Toni Tomic und erklärte: „Es ist nicht ganz klar zu sagen, ob er da mit den Stollen am Ball war.“ Eine klassische Notbremse liege seiner Meinung nach nicht zwingend vor.

Fest steht jedoch: Der Platzverweis wenige Sekunden nach dem Beginn des Spiels ist der früheste Platzverweis im deutschen Profifußball. Die bisherigen „Rekordhalter“ in der 2. Liga waren Fabio Morena (FC St. Pauli in der Saison 2008/09) und Tino Loechelt (Eintracht Braunschweig in der Spielzeit 1986/87), die jeweils in der 2. Minute vom Platz geflogen waren.

Den Rekord in der Bundesliga hielt zuvor der Kölner Youssef Mohamad, der am 21. August 2012, ebenfalls gegen den 1. FC Kaiserslautern (1:3), nach 87 Sekunden vom Platz geflogen war.