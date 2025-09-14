Rekord-Rot: FCK gewinnt bei dezimierten Fürthern

SID 14.09.2025 • 15:28 Uhr Abwehrspieler Noah König fliegt nach 26 Sekunden vom Platz.

Rekord-Rot hilft den Roten Teufeln: Der 1. FC Kaiserslautern hat in einer Partie mit historischer Note den Anschluss an die Spitzengruppe der 2. Liga geschafft. Der viermalige Meister gewann am 5. Spieltag 3:0 (1:0) bei der zuvor punktgleichen SpVgg Greuther Fürth. Dabei stellte der Fürther Abwehrspieler Noah König einen Negativrekord im deutschen Profifußball auf.

Der 22-Jährige sah bereits nach 26 Sekunden die Rote Karte. Schiedsrichter Richard Hempel wertete das Foul Königs an FCK-Stürmer Faride Alidou kurz vor der Strafraumgrenze als Notbremse. Naatan Skyttä (33.) und Doppelpacker Ivan Prtajin (58./64.) trafen für die Pfälzer, die ihren ersten Auswärtssieg der Saison feierten.

„Es ist nicht immer einfach, den Kapitän auf die Bank zu setzen“, sagte FCK-Trainer Torsten Lieberknecht kurz vor dem Anpfiff bei Sky zur Personalie Marlon Ritter: „Eine leichte Enttäuschung ist da ganz normal, aber er hat es gut aufgenommen. Wir haben das auch in dem Wissen gemacht, dass mit Marlon Qualität von der Bank kommt.“