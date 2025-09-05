Schalke: Ba wechselt nach Polen

SID 05.09.2025 • 16:14 Uhr Drei Wochen zuvor war ein Wechsel nach England noch geplatzt, nun bekommt Schalke den Stürmer doch noch von der Gehaltsliste.

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat Stürmer Pape Meïssa Ba doch noch abgegeben. Wie der Klub am Freitag mitteilte, wechselt der 28-Jährige zum polnischen Erstligisten Widzew Lodz, dort hat das Transferfenster anders als in den meisten europäischen Ligen noch bis Montag geöffnet.

„Pape wusste, dass er es bei uns in dieser Saison schwer hat, auf die von ihm erhoffte Spielzeit zu kommen“, sagte Youri Mulder, Direktor Profifußball bei S04: „Nach sehr offenen Gesprächen über seine Perspektive haben wir gemeinsam nach einer Lösung gesucht und sie nun gefunden.“

Zuletzt war ein Transfer des Senegalesen zu den Queens Park Rangers „trotz zweimaliger Einigung nicht zustande gekommen“, Schalke hatte den englischen Zweitligisten in Person von Sportvorstand Frank Baumann daraufhin scharf kritisiert. Die Transferverhandlungen seien „von Verzögerungen ohne inhaltliche Begründungen sowie tagelang ausbleibenden Reaktionen auf Anrufe und offizielle Nachrichten geprägt“ gewesen, sagte Baumann.