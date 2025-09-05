Schalke: Grüger fällt nach Zehbruch aus

SID 05.09.2025 • 15:50 Uhr Max Grüger hat sich im Training verletzt.

Mittelfeldspieler Max Grüger (20) vom Zweitligisten Schalke 04 muss vorerst kürzertreten. Der Youngster brach sich während einer Trainingseinheit der Gelsenkirchener den Zeh. Das gab der Verein am Freitag bekannt.

Grüger gehört seit der Saison 2024/25 zum Profikader der Schalker. In der laufenden Saison absolvierte er drei von fünf Pflichtspielen: gegen Hertha BSC (2:1), Dynamo Dresden (1:0) und in der ersten Pokalrunde gegen Lok Leipzig (1:0).