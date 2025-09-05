Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
2. Bundesliga
2. Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TORJÄGER
TEAMS
WEISSE WESTE
2. Bundesliga>

Schalke: Grüger fällt nach Zehbruch aus

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Schalke-Youngster fällt aus

Max Grüger hat sich im Training verletzt.
Max Grüger fällt vorerst aus
Max Grüger fällt vorerst aus
© IMAGO/SID/Ralf Treese
SID
Max Grüger hat sich im Training verletzt.

Mittelfeldspieler Max Grüger (20) vom Zweitligisten Schalke 04 muss vorerst kürzertreten. Der Youngster brach sich während einer Trainingseinheit der Gelsenkirchener den Zeh. Das gab der Verein am Freitag bekannt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Grüger gehört seit der Saison 2024/25 zum Profikader der Schalker. In der laufenden Saison absolvierte er drei von fünf Pflichtspielen: gegen Hertha BSC (2:1), Dynamo Dresden (1:0) und in der ersten Pokalrunde gegen Lok Leipzig (1:0).

Das Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag verpasste nicht nur Grüger. Auch Loris Karius, Hasan Kuruçay, Emil Höjlund und Bryan Lasme fehlten im Kader von Trainer Miron Muslic – allerdings planmäßig.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite