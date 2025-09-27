Schalke: Rückkehrer Becker droht längere Pause

SID 27.09.2025 • 06:19 Uhr Der Abwehrspieler hat sich offenbar schwerer am Knie verletzt.

Nach dem Sprung auf einen Aufstiegsplatz war die Stimmung bei Schalke 04 hervorragend - nur bei einem nicht. Abwehrspieler Timo Becker war schon nach neun Minuten mit Tränen in den Augen und starken Schmerzen im Knie vom Platz gehumpelt. Der Rückkehrer von Holstein Kiel droht beim Fußball-Zweitligisten länger auszufallen.

„Es besteht der Verdacht auf eine Innenbandverletzung“, sagte Trainer Miron Muslic nach dem 1:0 (0:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth am Freitagabend: „Und wenn ich mir die Bilder anschaue: Das schaut nicht gut aus.“ Beckers Mitspieler Ron Schallenberg war unglücklich auf dessen Knie gefallen. Für den Verteidiger, der schon angeschlagen in die Partie gegangen war, ging es danach nicht mehr weiter. Der 28-Jährige hatte offenbar sein rechtes Knie verdreht. Auf der Bank musste er von seinen Teamkollegen getröstet werden.