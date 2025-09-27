Newsticker
Schalke: Rückkehrer Becker fehlt wochenlang

Für die Schalker Defensive und den 28-Jährigen ist es ein schwerer Schlag.
Am Knie verletzt: Timo Becker
Fußball-Zweitligist Schalke 04 muss wochenlang auf Innenverteidiger Timo Becker verzichten. Wie die Knappen am Samstagabend mitteilten, erlitt der Rückkehrer beim Heimsieg gegen Greuther Fürth (1:0) am Freitag eine Ruptur des Innenbands im rechten Knie. Der 28-Jährige habe sich in Absprache mit der medizinischen Abteilung für eine konservative Behandlung entschieden.

Becker war schon nach neun Minuten mit Tränen in den Augen und starken Schmerzen im Knie vom Platz gehumpelt. Beckers Mitspieler Ron Schallenberg war unglücklich auf dessen Knie gefallen.

Becker, der in der Nähe von Gelsenkirchen geboren wurde und auf Schalke 2019 den Sprung in die Bundesliga schaffte, war nach drei Jahren bei Holstein Kiel im Sommer zu seinem Herzensklub zurückgekehrt. In den ersten Saisonspielen trug er neben den weiteren Neuzugängen Nikola Katic und Hasan Kurucay wesentlich zur Stabilisierung der Schalker Defensive bei. Nach sieben Zweitligaspielen stehen nur vier Gegentore zu Buche, in den vergangenen beiden Spielzeiten war Königsblau mit insgesamt 122 Gegentreffern die Schießbude der Liga.

