2. Bundesliga

Joker erlöst Königsblau: Schalke springt auf Aufstiegsplatz

Schalke springt auf Aufstiegsplatz

Schalke klettert dank Joker Finn Porath auf Rang zwei. Abwehrspieler Timo Becker muss früh runter, am Ende hält Loris Karius den Sieg fest.
Finn Porath erzielte das entscheidende Tor
Finn Porath erzielte das entscheidende Tor
© IMAGO/Team 2
SID
Schalke klettert dank Joker Finn Porath auf Rang zwei. Abwehrspieler Timo Becker muss früh runter, am Ende hält Loris Karius den Sieg fest.

Schalke 04 hat ausgerechnet gegen seinen Angstgegner den Sprung auf einen Aufstiegsplatz in der 2. Bundesliga geschafft. Die deutlich überlegenen Königsblauen bezwangen die SpVgg Greuther Fürth mit 1:0 (0:0) und kletterten mit dem ersten Heimsieg gegen die Franken seit 1951 auf den zweiten Rang.

Der kurz zuvor eingewechselte Finn Porath erzielte das Siegtor (77.) für die Mannschaft von Trainer Miron Muslic, die erneut mit starker Defensive überzeugte, aber auch offensiv ihr bestes Saisonspiel bot. Trotz vieler guter Chancen dauerte es bis zur Schlussphase, ehe die Gastgeber trafen.

Schon nach neun Minuten musste Schalke auf Abwehrspieler Timo Becker verzichten, der ohnehin angeschlagen in die Partie gegangen war. Nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Ron Schallenberg konnte der Ex-Kieler mit Knieschmerzen nicht mehr weitermachen.

Schalke startet offensiv - Karius rettet am Ende

Die Königsblauen begannen extrem offensiv und hatten durch Soufiane El-Faouzi nach starkem Solo die erste Großchance (12.).

Das einzige Manko in einer starken ersten Halbzeit: Trotz teils drückender Überlegenheit mit 12:0 Torschüssen gelang den Gelsenkirchenern nicht die hochverdiente Führung.

Ähnlich ging es nach der Pause weiter: Kenan Karaman scheiterte per Kopf (54.), Vitalie Becker (69.) und Moussa Sylla (74.) mit Schüssen an Torhüter Pelle Boevink. In der Nachspielzeit rettete Schalke-Keeper Loris Karius mit einer Glanzparade gegen Omar Sillah den Sieg (90.+6).

