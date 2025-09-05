Schalke verlängert mit Finanzvorständin Rühl-Hamers

SID 05.09.2025 • 11:21 Uhr Die 49-Jährige ist das dienstälteste Mitglied im Schalker Vorstand - und eine der wenigen Frauen in Führungspositionen im deutschen Profifußball.

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat den Vertrag mit Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers langfristig verlängert. Wie der Klub am Freitag mitteilte, sei der notwendige Beschluss auf der ordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats einstimmig gewesen. Zur konkreten Vertragsdauer machte der Verein keine Angaben.

Rühl-Hamers bildet gemeinsam mit Matthias Tillmann (Vorsitzender) und Frank Baumann (Sport) den Vorstand des S04. Die 49-Jährige ist das dienstälteste Mitglied des Gremiums (seit 2020).

„Christina ist die große Konstante im Vorstand, sie hat mit Schalke 04 Höhen und Tiefen erlebt“, sagte Axel Hefer, Vorsitzender des Aufsichtsrats: „Dieser Erfahrungsschatz und ihre unbestrittenen fachlichen Qualitäten sind für den Verein von großem Wert. Im Bereich Finanzen konnten wichtige Schritte in den vergangenen Jahren vorangetrieben werden, sodass wir mit vorsichtiger Zuversicht und Optimismus in die Zukunft schauen.“