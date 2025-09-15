Schalke landet Transfer-Coup

SPORT1 15.09.2025 • 15:59 Uhr Schalke 04 schlägt auf dem Transfermarkt zu. Der 18 Jahre alte Junioren-Nationalspieler Australiens, Dylan Leonard, ist als Perspektivspieler eingeplant.

Zweitligist Schalke 04 hat den australischen U19-Nationalspieler Dylan Leonard verpflichtet. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger war seit vergangener Woche vereinslos und unterschrieb in Gelsenkirchen einen Vertrag bis 2030.

Zuletzt spielte er für den australischen Erstligisten Western United. Dem Klub wurde jedoch aufgrund finanzieller Probleme die Lizenz für die A-League entzogen. Daher konnte Leonard ablösefrei wechseln.

Schalke-Coup: Moulder gelobt Geduld

„Mit Dylan verpflichten wir einen sehr jungen und talentierten Innenverteidiger. Wir geben ihm auf Schalke die Zeit, sich in den kommenden Monaten in Europa einzugewöhnen“, freute sich Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder.

Und weiter: „Er hat sich in jungen Jahren für einen großen Schritt entschieden. Das zeigt den Ehrgeiz, mit dem Dylan seine Ziele verfolgt.“

Leonard hatte am Wochenende bereits das Heimspiel gegen Holstein Kiel (0:1) vor Ort in der Schalker Arena verfolgt, wie der Verein mitteilte.

Für Western United debütierte Leonard vor knapp einem Jahr in der höchsten Spielklasse Australiens. Insgesamt bestritt er dort 29 Profispiele (ein Tor).

