Schalke verpflichtet Stürmer Gomis

SID 01.09.2025 • 17:50 Uhr Der 25-Jährige soll der Offensive der Königsblauen mehr Durchschlagskraft verleihen. Er spielte zuletzt in der Schweiz.

Schalke 04 hat seine Offensive mit der Verpflichtung von Christian Gomis verstärkt. Der 25-Jährige kommt aus der Schweiz vom FC Winterthur und erhält beim Fußball-Zweitligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Dies teilten die Gelsenkirchener am Montag mit, ohne Angaben zur Ablösesumme für den Stürmer zu machen.

