Last-Minute-Befreiungsschlag für Klose!

SID 20.09.2025 • 22:29 Uhr Im Kellerduell mit dem VfL Bochum ist der Club drückend überlegen - und belohnt sich spät.

Miroslav Klose darf aufatmen: Dem schwer angeschlagenen Trainer des 1. FC Nürnberg ist im sechsten Anlauf endlich der erste Saisonsieg in der 2. Bundesliga geglückt.

Mit dem 2:1 (0:0) im Kellerduell gegen den VfL Bochum gab der Altmeister aus Franken die Rote Laterne des Tabellenletzten an den 1. FC Magdeburg ab. Den ersten Heimsieg für den Club seit 188 Tagen sicherte Adriano Grimaldi in der Nachspielzeit (90.+2).

Zuvor hatte Julian Justvan Nürnberg in Führung gebracht (68.), Ibrahim Sissoko per Foulelfmeter aber ausgeglichen (86.).

Klose jubelt erst zu früh

Auf den vorletzten Platz rutschte der VfL ab, bei dem die Trennung von Trainer Dieter Hecking und Sportdirektor Dirk Dufner am vergangenen Montag noch keine Wirkung zeigte.

Der Bundesliga-Absteiger enttäuschte auch mit Interimstrainer David Siebers auf ganzer Linie und muss sich nach der vierten Pleite in Folge auf den nächsten Kampf um den Klassenerhalt einstellen.

Klose und der Club jubelten zunächst zu früh: Nach einem Kopfballtreffer von Kapitän Fabio Gruber schrie der Trainer seine Erleichterung heraus, seine Spieler umarmten sich - doch nach Videobeweis wurde das vermeintliche 1:0 wieder kassiert, weil der Torschütze hauchzart im Abseits gestanden hatte (32.).

VfL-Keeper im Mittelpunkt

Die Nürnberger hatten in der ersten Hälfte ohnehin ein klares Chancenplus gegenüber den Bochumern, die im ersten Spiel nach Hecking wenig Offensivkraft entwickelten.