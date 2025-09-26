Spitzenreiter Darmstadt setzt Höhenflug fort

SID 26.09.2025 • 20:26 Uhr Darmstadt 98 bleibt mit dem dritten Sieg in Serie Tabellenführer. Gegen Dresden tut sich das Team von Florian Kohfeldt aber zunächst schwer.

Spitzenreiter Darmstadt 98 hat seinen Höhenflug in der 2. Bundesliga fortgesetzt. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt gewann am Freitagabend gegen Aufsteiger Dynamo Dresden 2:0 (1:0) und feierte den dritten Sieg in Serie. Die Lilien haben einen Punkt Vorsprung auf Verfolger Schalke 04.

{ "placeholderType": "MREC" }

Darmstadts Torjäger Isac Lidberg (37.) traf im vierten Spiel in Serie und steht bereits bei sieben Saisontoren. Fraser Hornby (48.) legte nach gegen die Dresdner, die mit nur einem Sieg im unteren Tabellendrittel feststecken.

Die Darmstädter hatten gegen das Team von Trainer Thomas Stamm, das sich zuletzt gegen die Spitzenmannschaften Elversberg und Hannover jeweils einen Punkt erkämpft hatte, zuerst Probleme.

Darmstadt nutzt erste große Chance

Hornby gab erst in der 22. Minute den ersten Warnschuss ab. Dann handelte Marco Richter nach einem Ballverlust von Dynamo gedankenschnell und setzte Lidberg ein, der die erste große Chance nutzte.

{ "placeholderType": "MREC" }