Tabellenführer Hannover kassiert erste Niederlage

SID 13.09.2025 • 22:26 Uhr Nach dem 0:3 gegen den bis dato sieglosen Rivalen Hertha BSC könnte die SV Elversberg an die Spitze springen.

Hannover 96 hat seine erste Saisonniederlage kassiert und könnte die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga verlieren. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz unterlag dem bis dato noch sieglosen Rivalen Hertha BSC mit 0:3 (0:0) und ließ im fünften Saisonspiel erstmals Punkte liegen.

Marten Winkler (51.), Dawid Kownacki (68.) und Luca Schuler (90.+2) trafen für die Berliner, die ihre Chancen im zweiten Durchgang eiskalt nutzten. Hannover mühte sich, fand aber keine Lücken in der aufmerksamen Defensive der Gäste.

Nutznießer von Hannovers Niederlage könnte die SV Elversberg sein. Die Saarländer spielen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Dynamo Dresden und wären bei einem Sieg mit zwei Treffern Unterschied neuer Tabellenführer.