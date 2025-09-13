Tabellenführer Hannover kassiert erste Niederlage

Hannover 96 hat seine erste Saisonniederlage kassiert und könnte die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga verlieren. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz unterlag dem bis dato noch sieglosen Rivalen Hertha BSC mit 0:3 (0:0) und ließ im fünften Saisonspiel erstmals Punkte liegen.
Hannover kassiert erste Niederlage
Marten Winkler (51.), Dawid Kownacki (68.) und Luca Schuler (90.+2) trafen für die Berliner, die ihre Chancen im zweiten Durchgang eiskalt nutzten. Hannover mühte sich, fand aber keine Lücken in der aufmerksamen Defensive der Gäste.
Nutznießer von Hannovers Niederlage könnte die SV Elversberg sein. Die Saarländer spielen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Dynamo Dresden und wären bei einem Sieg mit zwei Treffern Unterschied neuer Tabellenführer.
In Hannover war Winkler nach einer torlosen ersten Halbzeit bei einem Konter nicht zu stoppen. Der 22-Jährige war schneller als sein Gegenspieler Hayate Matsuda und verwandelte vor Torhüter Nahuel Noll, kurz darauf erhöhte Kownacki per Kopf - diesmal nach einer Flanke von Fabian Reese. Winkler musste in der Schlussphase in der Defensive retten: Einen Kopfball von Virgil Ghita (80.) klärte er kurz vor der Linie, dann schlug Schuler zu.