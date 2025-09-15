Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
2. Bundesliga
2. Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TORJÄGER
TEAMS
WEISSE WESTE
2. Bundesliga>

Jan Uphues verlässt Holstein Kiel

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Wechsel zur Konkurrenz in Liga zwei

Jan Uphues, Direktor Lizenzfußball bei Holstein Kiel, schließt sich einem Ligakonkurrenten an.
Jan Uphues wechselt nach Münster
Jan Uphues wechselt nach Münster
© Imago/RHR-Foto/SID/-
SID
Jan Uphues, Direktor Lizenzfußball bei Holstein Kiel, schließt sich einem Ligakonkurrenten an.

Der Direktor Lizenzfußball Jan Uphues verlässt Fußball-Zweitligist Holstein Kiel Ende September und schließt sich dem Ligakonkurrenten Preußen Münster an. Dies gaben die Störche am Montag bekannt.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir haben Jan Uphues als überaus qualifizierten, engagierten und loyalen Kollegen bei Holstein schätzen gelernt, der in den zurückliegenden Jahren einen beispiellosen Weg gegangen ist“, sagte Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe.

Uphues habe die „positive Entwicklung von Holstein auf allen Ebenen in seinen unterschiedlichen Funktionen mitgestaltet und -geprägt“, fügte Rebbe an. Entsprechend bedaure sein Klub den Abgang. Eine Nachfolgeregelung steht bei Holstein noch nicht fest.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite