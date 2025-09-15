Jan Uphues verlässt Holstein Kiel

SID 15.09.2025 • 14:34 Uhr Jan Uphues, Direktor Lizenzfußball bei Holstein Kiel, schließt sich einem Ligakonkurrenten an.

Der Direktor Lizenzfußball Jan Uphues verlässt Fußball-Zweitligist Holstein Kiel Ende September und schließt sich dem Ligakonkurrenten Preußen Münster an. Dies gaben die Störche am Montag bekannt.

„Wir haben Jan Uphues als überaus qualifizierten, engagierten und loyalen Kollegen bei Holstein schätzen gelernt, der in den zurückliegenden Jahren einen beispiellosen Weg gegangen ist“, sagte Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe.