Viel Arbeit, wenig Ertrag: Schalke unterliegt Kiel

SID 13.09.2025 • 14:58 Uhr Nach zuletzt zwei Siegen kassieren die Königsblauen eine Heimpleite gegen Absteiger Holstein Kiel. Der entscheidende Treffer fällt bereits in der Anfangsphase.

Schalke 04 hat seinen starken Saisonstart in der 2. Bundesliga nicht mit einem weiteren Sieg veredelt. Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic unterlag am Samstag dem Absteiger Holstein Kiel mit 0:1 (0:1) und verpasste damit den vorläufigen Sprung auf Platz zwei. Mit neun Punkten aus fünf Spielen hat Schalke aber weiterhin Kontakt nach oben.

Alexander Bernhardsson (6.) sorgte mit seinem frühen Treffer für die zweite Schalker Saisonniederlage. Für Kiel (6 Punkte) war es der wichtige zweite Sieg in der neuen Spielzeit, das Team von Trainer Marcel Rapp entfernte sich damit vorerst von den Abstiegsplätzen.

Schalke hatte vor der Länderspielpause mit zwei Siegen in Folge einige Hoffnungen geweckt und startete vor 62.079 Fans in der ausverkauften Arena auch gut ins Spiel gegen Kiel.

Schalke kassiert Heimpleite gegen Kiel

Der frühe Gegentreffer, entstanden nach einem Ballverlust an der Mittellinie, nahm den Gastgebern aber zunächst den Schwung.

