Das Märchen, an das noch niemand glauben will

SID 07.10.2025 • 18:03 Uhr Die SV Elversberg steht in der 2. Bundesliga schon wieder ganz oben. Nach einem Mega-Umbruch wird das Träumen aber ausdrücklich verboten.

Vincent Wagner glaubt erst an Heiligabend an die Tabelle. „Wir sind ja noch nicht mal beim Weihnachtsmann angekommen - deswegen ist das relativ“, kommentierte der Trainer von Spitzenreiter SV Elversberg die Aussagekraft der Zweitliga-Rangliste Anfang Oktober: „Wir brauchen noch 21 Punkte, dann haben wir unser erstes großes Ziel erreicht. Dazu wollen wir guten Fußball spielen - da sind wir auch auf einem guten Weg.“

Tatsächlich sind die Saarländer auf dem besten Weg - aber eher in Richtung Bundesliga statt „nur“ zum postulierten Klassenerhalt. Trotz des radikalen personellen Umbruchs inklusive Trainerwechsel nach dem Scheitern in der Relegation vor viereinhalb Monaten gegen den 1. FC Heidenheim steht die SVE zum zweiten Mal in der Klubgeschichte auf Platz eins.

Das 4:0 (2:0) beim Schlusslicht 1. FC Magdeburg war der dritte Sieg in Folge, aus den zurückliegenden sechs Partien holte Elversberg 16 von 18 möglichen Punkten. Zumindest bis zum Ende der Länderspielpause Mitte Oktober grüßen die Elversberger von ganz oben.

SV Elversberg: Der Mann hinter dem Erfolg

Als Vater des Erfolgs gilt Sportvorstand Nils-Ole Book. Seit acht Jahren arbeitet der gebürtige Beckumer für die Elversberger und prägte die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte entscheidend mit.

Dass der 39-Jährige in der vergangenen Woche seinen Vertrag verlängert hat, obwohl er vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach umworben wurde, spricht Bände mit Blick auf die Ambitionen des Klubs - auch wenn Book die Euphorie bremsen möchte: „Wir dürfen auf keinen Fall anfangen zu träumen, das wäre kein guter Ratgeber.“

Einen Ratgeber braucht Book offenbar ohnehin nicht. Schließlich hat er nicht nur den Abgang von elf und die Verpflichtung von 13 Profis im Sommer ohne Substanzverlust hinbekommen. Book hat in Wagner (von der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim) auch einen Coach aus dem Hut gezaubert, der den hochgelobten Vorgänger Horst Steffen (zu Werder Bremen) mindestens gleichwertig ersetzen konnte.

In der 2. Liga „kann alles passieren“

Die Spieler sind jedenfalls begeistert. „Wir haben einfach eine gute Harmonie. Es macht Mega-Bock mit den Jungs“, sagte der in Saarbrücken geborene Offensivspieler Bambasé Conté: „Es ist immer schön, eine saarländische Mannschaft oben im Rampenlicht zu sehen - gerade, weil ich da herkomme.“

Über den Aufstieg will Conté allerdings noch nicht sprechen. „Die 2. Liga ist sehr wild, da kann alles passieren“, äußerte der 22-Jährige: „Wir bleiben bei uns.“

Auch Tom Zimmerschied, wie Conté Torschütze in Magdeburg, mahnt zur Zurückhaltung. „Es ist viel zu früh, jetzt über irgendwelche Ziele zu sprechen und sich darüber Gedanken zu machen“, sagte der 27-Jährige: „Wir wollen einfach jede Woche gut spielen und die Welle reiten, so lange es geht.“