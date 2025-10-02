2. Bundesliga heute: Bielefeld - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 25.10.2025 • 10:12 Uhr DSC Arminia Bielefeld empfängt heute SV Elversberg. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der SchücoArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Zum ersten Mal überhaupt stehen sich DSC Arminia Bielefeld und die SV 07 Elversberg in einem Pflichtspiel gegenüber. Anstoß der 2.-Bundesliga-Partie ist am Samstag, 25. Oktober 2025, um 13:00 Uhr in der SchücoArena. Während die Ostwestfalen erstmals den Saarländern die Stadiontore öffnen, bringt die SVE die Bilanz von nur einem Sieg aus den letzten acht Zweitliga-Begegnungen gegen Aufsteiger mit (drei Remis, vier Niederlagen). Allerdings gelang Elversberg in genau dieser Konstellation im April gegen Jahn Regensburg ein 6:0 – damals der höchste Zweitliga-Erfolg der Vereinsgeschichte, den sie am vergangenen Spieltag mit dem 6:0 gegen Greuther Fürth einstellte.

Die Ausgangslagen könnten vor dem Duell kaum unterschiedlicher sein. Arminia Bielefeld blieb an den vergangenen vier Spieltagen gänzlich ohne Punktgewinn und kassierte in diesem Zeitraum ligaweite zwölf Gegentore.

Ganz anders Elversberg: Die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner holte im selben Zeitraum die maximale Ausbeute von zwölf Zählern, erzielte 15 Treffer und stellt damit das torhungrigste Team der Liga in diesem Abschnitt.

Insgesamt sammelte die SVE 22 Punkte aus den ersten neun Saisonspielen – ein Wert, der zuletzt Fortuna Düsseldorf 2017/18 erreicht hatte. Mit vier Siegen in Serie hat Elversberg zudem den Vereinsrekord im Unterhaus eingestellt.

Stärkste Offensive trifft auf Standard-Spezialisten

Mit 22 Saisontoren stellt Elversberg aktuell die beste Offensive der 2. Bundesliga, gepaart mit der zweitstärksten Defensive (sechs Gegentreffer). Die Gäste trafen in den letzten beiden Auswärtsspielen jeweils vierfach und könnten mit einem weiteren Offensivfeuerwerk einen Zweitliga-Rekord einstellen.

Schlüsselspieler ist Toptorjäger Younes Ebnoutalib, der mit neun Treffern aus sechs Startelf-Einsätzen einen historischen Bestwert egalisierte und zuletzt seinen ersten Dreierpack schnürte.

Auf Bielefelder Seite setzt Trainer Michél Kniat besonders auf Standards: Elf der bislang erzielten Tore fielen nach ruhenden Bällen – Ligahöchstwert. Elversberg wiederum führt mit fünf Eckballtreffern das entsprechende Ranking an, sodass bei gegnerischen Standards besondere Wachsamkeit gefragt ist.

Personalien und Spielleitung

Bei Arminia Bielefeld ruhen die Hoffnungen auf einer kompakten Defensivleistung, um die Negativserie von zwei Heimniederlagen in Folge zu stoppen.

Auf Elversberger Seite könnte Bambasé Conté nach zwei aufeinanderfolgenden Torbeteiligungen erneut in die Startelf rücken; dem offensiven Flügelspieler fehlt nur noch eine Scoreraktion, um seine Ausbeute aus Karlsruher Zeiten einzustellen.

Zudem reist die SVE mit der Chance an, erstmals drei Auswärtsspiele nacheinander mit jeweils mindestens vier Treffern zu beenden. Geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter Felix Prigan, der das Geschehen in der SchücoArena zum ersten Mal in dieser Saison pfeifen wird.

Wird DSC Arminia Bielefeld gegen SV Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird DSC gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: DSC Arminia Bielefeld gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1.