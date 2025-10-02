2. Bundesliga heute: Bielefeld - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 05.10.2025 • 10:48 Uhr Der DSC Arminia Bielefeld empfängt heute den FC Schalke 04. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der SchücoArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Arminia Bielefeld hat die vergangenen beiden Duelle mit dem FC Schalke 04 in der Bundesliga-Saison 2020/21 jeweils mit 1:0 gewonnen – damit gelang den Ostwestfalen in nur zwei Spielen genauso viele Siege wie in den vorherigen 25 Aufeinandertreffen. Unter Trainer Michél Kniat könnte der DSC nun erstmals drei Pflichtspielsiege in Serie gegen die Königsblauen feiern; eine solche Serie gelang bisher einzig von 1981 bis 1982 mit damals zwei Erfolgen.

Bielefeld - Schalke LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Mit 15 Punkten aus sieben Partien erlebt Schalke 04 unter Coach Miron Muslic seinen besten Ligastart seit zehn Jahren; in der 2. Bundesliga war lediglich 1990/91 die Ausbeute nach sieben Spieltagen höher (19 Zähler). Die Knappen feierten bereits fünf Siege – so viele wie in der kompletten Hinrunde der Vorsaison. Bielefeld dagegen musste zuletzt erstmals innerhalb dieser Zweitliga-Spielzeit zwei Niederlagen nacheinander hinnehmen, nachdem in den vorherigen 20 Ligaspielen nur zwei Pleiten zu Buche standen.

Top-Offensive trifft auf beste Defensive der Liga

Mit 13 erzielten Treffern stellt Bielefeld die geteilte beste Offensive der 2. Bundesliga und hat als Aufsteiger in allen sieben Saisonspielen mindestens einmal eingenetzt – ein Kunststück, das zuletzt Union Berlin 2009/10 gelang. Auf der Gegenseite reist die in dieser Spielzeit geteilte beste Defensive an: Schalke 04 kassierte bislang lediglich vier Gegentreffer und verbuchte in den jüngsten beiden Ligapartien zwei Zu-Null-Siege in Folge. Beide Teams zählen mit je 56 hohen Ballgewinnen zu den aggressivsten Pressing-Mannschaften der Liga; nur Paderborn übertrifft diesen Wert (69).

Personal-Fakten: Mehlem gesperrt, Sylla weiter auf Torjagd

Bielefeld muss am Sonntag auf Marvin Mehlem verzichten: Der Mittelfeldregisseur sah seine fünfte Gelbe Karte und verpasst als erster Spieler dieser Saison eine Zweitliga-Partie. Besonders bitter, da Mehlem mit zehn Torschussvorlagen der beste Vorbereiter im Kniat-Team ist. Bei Schalke wartet Moussa Sylla dagegen seit fünf Spielen auf einen Treffer und ließ alle sechs Großchancen der laufenden Runde ungenutzt – nur Paderborns Filip Bilbija vergab mehr Hochkaräter. Dennoch reist S04 mit Rückenwind an: Die letzten beiden Auswärtsspiele wurden gewonnen, nachdem in den vorherigen neun Gastauftritten im Jahr 2025 lediglich ein Sieg gelungen war.

Wird DSC Arminia Bielefeld gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird DSC gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: DSC Arminia Bielefeld gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1.