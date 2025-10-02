2. Bundesliga heute: Bochum - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 18.10.2025 • 17:30 Uhr Der VfL Bochum 1848 empfängt heute Hertha BSC. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstagabend (18.10.2025, 20:30 Uhr) empfängt der VfL Bochum 1848 Hertha BSC im Vonovia Ruhrstadion. Für die Hausherren ist es das erste Pflichtspiel unter dem neuen Cheftrainer Uwe Rösler, der nach der Länderspielpause das Amt von Vorgänger Peter Zeidler übernommen hat.

{ "placeholderType": "MREC" }

Auf der Gegenseite steht mit Stefan Leitl ein Coach an der Seitenlinie, der erst zwei seiner letzten 18 Zweitliga-Partien gegen Bundesliga-Absteiger verlor. Die Spielleitung übernimmt Dr. Matthias Jöllenbeck.

Bochum - Hertha LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL, Sky

: RTL, Sky Livestream : RTL+, Sky

: RTL+, Sky Liveticker: SPORT1

Der VfL reist mit sechs Zweitliga-Niederlagen in Serie an – Vereinsnegativrekord im Unterhaus und eingestellter Höchstwert für einen Bundesliga-Absteiger. Mit nur drei Punkten aus acht Partien spielt Bochum die schwächste Zweitliga-Saison der Klubhistorie. Innenverteidiger Kevin Vogt fehlt nach einer Knie-Operation, zudem muss Teenager Cajetan Lenz gelbgesperrt passen. Immerhin spricht die Bilanz im eigenen Stadion für den Revierklub: Von 27 Heim-Pflichtspielen seit Bundesliga-Gründung gegen Hertha wurden 17 gewonnen (4 Remis, sechs Niederlagen), zuletzt blieb der VfL in drei Bundesliga-Duellen ungeschlagen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Aufschwung bei Hertha und Leitls spezielle Bochum-Bilanz

Hertha BSC reist mit zwei Siegen in Serie an die Castroper Straße und ist seit drei Auswärtsauftritten ungeschlagen (2 Siege, ein Remis) – ohne dabei ein Gegentor zu kassieren. Ein vierter Auswärtsauftritt ohne Gegentreffer wäre Vereinsrekord im Unterhaus. Stefan Leitl verbuchte zwar nur zwei Niederlagen in seinen letzten 18 Zweitliga-Duellen mit Absteigern, gegen den VfL Bochum allerdings verlor er sieben seiner zehn Pflichtspiele – gegen keinen Klub kassierte er mehr Niederlagen. Für Tempo im Angriff sorgt Sebastian Grönning, der in seinem zweiten Zweitliga-Startelfeinsatz einen Doppelpack schnürte und aktuell alle 84 Minuten trifft.

Personalien, Rekorde und statistische Auffälligkeiten

Philipp Hofmann hat unter der Woche einen neuen Vertrag bis 2028 unterschrieben, nachdem auch Hertha Interesse angemeldet hatte. Der 32-Jährige erzielte bislang 19 Tore und gab zwölf Vorlagen in 110 Pflichtspielen für den VfL. Beide Teams kommen in dieser Saison erst auf 27 Schüsse aufs gegnerische Tor – lediglich Fortuna Düsseldorf verzeichnet weniger. Bochum ließ bereits 43 Schüsse auf das eigene Gehäuse zu, unterboten ebenfalls nur von Düsseldorf (45). Sollten die Blau-Weißen ihre Heimstärke bestätigen oder die Berliner ihre Auswärtsserie ausbauen, entscheidet sich am Samstag unter Flutlicht.

Wird VfL Bochum 1848 gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird BOC gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream und bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: VfL Bochum 1848 gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Bochum 1848 gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1.

{ "placeholderType": "MREC" }