2. Bundesliga heute: Braunschweig - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am Sonntag, 26. Oktober 2025, empfängt Eintracht Braunschweig den niedersächsischen Rivalen Hannover 96 zum Derby in der 2. Bundesliga. Anstoß im Eintracht-Stadion ist um 13:30 Uhr, Schiedsrichter der Partie ist Robert Hartmann.

An der Seitenlinie stehen sich die Trainer Heiner Backhaus, der den BTSV seit Sommer betreut, und Christian Titz, der seit dieser Saison die 96er coacht, gegenüber.

Braunschweig - Hannover LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Braunschweig verlor in diesem Jahrtausend nur eines seiner sieben Heimspiele gegen Hannover 96 in allen Wettbewerben (1:2 im Februar 2021). Dieses 1:2 bleibt zugleich der einzige Auswärtssieg der Roten in den 13 niedersächsischen Derbys seit 2000. Zuletzt blieb der BTSV zum zweiten Mal seit Bundesliga-Gründung in drei Heimduellen in Folge gegen 96 ohne Gegentor – eine Serie, die zuvor nur zwischen 1981 und 1989 gelang.

Formkurve vor dem Derby: Braunschweig beendet Negativlauf, Hannover auswärts stabil

Braunschweig stoppte mit dem 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf eine Serie von sechs sieglosen Zweitliga-Spielen und feierte den dritten Saisonsieg. Mit nun zehn Punkten nach neun Partien spielen die Löwen ihre beste Zweitliga-Saison seit 2017/18. Allerdings gingen die vergangenen beiden Heimspiele verloren – drei Heimniederlagen am Stück gab es in der eingleisigen 2. Liga noch nie.

Hannover 96 ist seit sechs Auswärtspartien ungeschlagen (3 Siege, drei Remis) – aktuell die längste derartige Serie des Unterhauses – gewann aber nur eines der letzten fünf Ligaspiele insgesamt und kassierte dabei elf Gegentore.

Statistiken: Chancenbilanz, Ballbesitz und Standards beider Teams

Die Spielanlage beider Klubs könnte kaum unterschiedlicher sein: Braunschweig verbucht mit 42 Prozent den geringsten Ballbesitz der Liga und brachte es auf ligaweite Tiefstwerte von 92 Abschlüssen, zwölf Großchancen und 8,9 Expected Goals.

Hannover dagegen kommt auf 59 Prozent Ballbesitz, die zweitmeisten Großchancen (36) und 20,1 Expected Goals, ließ aber zuletzt häufig Standardsituationen zu – in jedem der vergangenen vier Spiele traf der Gegner nach ruhenden Bällen. Beim jüngsten BTSV-Erfolg glänzten Max Marie und Christian Conteh als Scorer-Duo, das jeweils Tor und Vorlage tauschte – eine Konstellation, die Braunschweig zuletzt im Dezember 2023 erlebte.

Wird Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird EBS gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1.