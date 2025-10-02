2. Bundesliga heute: Braunschweig - Paderborn LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 03.10.2025 • 15:30 Uhr Eintracht Braunschweig empfängt heute den SC Paderborn 07. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Eintracht-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Freitag, 03. Oktober 2025, empfängt Eintracht Braunschweig den SC Paderborn 07 zum Zweitliga-Duell im heimischen Eintracht-Stadion, Anstoß ist um 18.30 Uhr.

{ "placeholderType": "MREC" }

Auf der Trainerbank der Niedersachsen steht Heiner Backhaus, während die Ostwestfalen von Ralf Kettemann angeleitet werden. Beide Klubs bestreiten ihr achtes Saisonspiel. Braunschweig wartet seit fünf Partien auf einen Sieg, Paderborn hingegen reist mit drei Erfolgen in Serie an.

Braunschweig - Paderborn LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der BTSV ist in den vergangenen drei Zweitligapartien gegen den SCP unbesiegt (zwei Siege, ein Remis) und musste seine letzte Niederlage gegen die Paderborner im Oktober 2023 hinnehmen (1:3).

Insgesamt kassierten die Löwen in neun Zweitliga-Heimspielen gegen Paderborn nur eine Pleite – eine Heim-Niederlagenquote von lediglich elf Prozent stellt ihren Bestwert gegen alle aktuellen Zweitligisten dar. Im jüngsten Aufeinandertreffen in Braunschweig, im April 2025, behielt die Eintracht mit 3:2 die Oberhand.

{ "placeholderType": "MREC" }

Braunschweiger Baustellen und Sprintrekord von Yardimci

Trotz der positiven Bilanz gegen den SCP steckt Braunschweig in einer Ergebniskrise: Drei Niederlagen in Folge bedeuten die längste Pleiteserie seit Mai bis September 2024, und seit Beginn des 3. Spieltags holte nur die Eintracht einen Punkt mehr als Bochum und Magdeburg (je null).

Individuell ragt Erencan Yardimci heraus: Der Angreifer traf zuletzt zweimal hintereinander und steht nach sieben Spieltagen bei drei Saisontoren. Mit 187 Sprints führt Yardimci zudem das ligaweite Ranking an.

Bemerkenswert bleibt die Chancenqualität: Obwohl Braunschweig lediglich acht Großchancen herausspielte – Ligatiefstwert – verwertete das Team starke 75 Prozent davon, Bestmarke der 2. Liga.

Paderborns Defensivbollwerk und Offensivdruck

Paderborn tritt mit breiter Brust an: 14 Punkte aus den ersten sieben Begegnungen bedeuten den zweitbesten Start der Klubgeschichte, verbunden mit vier Zu-Null-Spielen in Serie – eingestellter Vereinsrekord.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit nur vier Gegentreffern teilt sich der SCP die beste Abwehr der Liga mit Schalke und stellt einen neuen Klubbestwert auf. Das Team erzeugt offensiv konstant Druck: Ligaweit führen 33 Großchancen und 20 hohe Ballgewinne zu Abschlüssen die Statistiken an.

Top-Scorer Filip Bilbija traf in den letzten beiden Spielen jeweils einmal und kommt gegen Braunschweig bereits auf drei Scorerpunkte (zwei Tore, ein Assist). Unterstützt wird er von Laurin Curda, der mit drei Torbeteiligungen sowie 89 geführten Zweikämpfen überzeugt.

Wird Eintracht Braunschweig gegen SC Paderborn 07 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

2. Bundesliga heute: Wo wird EBS gegen SCP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Braunschweig gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1.