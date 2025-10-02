2. Bundesliga heute: Darmstadt - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 19.10.2025 • 10:47 Uhr Der SV Darmstadt 98 empfängt heute den 1. FC Magdeburg. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 19. 10. 2025 um 13:30 Uhr rollt der Ball im Merck-Stadion am Böllenfalltor, wenn der SV Darmstadt 98 den 1. FC Magdeburg empfängt. Bei den Lilien steht seit Sommer Florian Kohfeldt an der Seitenlinie, während Petrik Sander den FCM weiterhin als Interimslösung betreut. Geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter Marc Philip Eckermann.

Darmstadt reist mit 17 Zählern aus acht Partien an – geteilter Vereinsrekord in der eingleisigen 2. Liga und fast drei Mal so viele Punkte wie zum selben Zeitpunkt der Vorsaison. Magdeburg dagegen hat erst drei Punkte gesammelt und steckt nach acht Spieltagen in seiner schwächsten Zweitliga-Saison fest.

Darmstadt - Magdeburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Hessen überzeugen 2025 bislang vor allem im zweiten Durchgang: Elf ihrer Treffer fielen nach der Pause – Ligabestwert gemeinsam mit Elversberg. Besonders treffsicher ist Isac Lidberg, der bereits acht Saisontore markierte und damit einen neuen Darmstädter Rekord nach acht Spieltagen aufstellte. Der Schwede traf zuletzt in fünf Zweitliga-Partien in Serie; im Klub-Geschichtsbuch war nur Bodo Mattern 1982/83 mit sieben aufeinanderfolgenden Spielen noch erfolgreicher. Kohfeldts Team lag in dieser Spielzeit insgesamt nur 52 Minuten zurück, weniger als jede andere Zweitliga-Mannschaft, und kassierte zu Hause erst zwei Gegentore – ebenfalls Ligaspitze.

Magdeburger Negativserie und die Trainerfrage um Petrik Sander

Beim 1. FC Magdeburg reißen die Sorgen aktuell nicht ab: Sechs Liga-Pleiten am Stück bedeuten Vereinsnegativrekord, dazu blieb der FCM viermal nacheinander ohne Tor. Eine fünfte Partie ohne eigenen Treffer würde den vereinsinternen Rekord aus März/April 2024 einstellen. Die Abwehr ist mit 19 Gegentoren die schwächste der Liga, zwölf davon fielen nach dem Seitenwechsel. Interimstrainer Petrik Sander, der jüngst die Nachfolge des entlassenen Markus Fiedler antrat, betonte gegenüber Sky, zunächst nur an die kurzfristige Aufgabe zu denken. Laut kicker wird Torsten Ziegner als möglicher künftiger Chefcoach gehandelt. Für Sander steht daher nicht nur das Spiel, sondern auch seine persönliche Zukunft im Fokus.

Direkter Vergleich, Schlüsselspieler und Schiedsrichter

In der Vorsaison gewann Magdeburg beide Duelle gegen Darmstadt (2:1 H, 4:1 A) – nach zuvor sechs Niederlagen in allen Profibegegnungen. Baris Atik wartet beim FCM jedoch seit acht Zweitliga-Spielen auf eine direkte Torbeteiligung, obwohl kein anderer Spieler ligaweit so viele Abschlüsse und Vorlagen ohne Effekt sammelte (34). Darmstadt und Magdeburg kommen jeweils auf 16 bzw. 15 herausgespielte Angriffe mit mindestens zehn Pässen, nur Münster und Elversberg kreierten mehr solcher Sequenzen. Mit Marc Philip Eckermann pfeift ein Unparteiischer, der in dieser Saison bereits drei Zweitliga-Partien leitete und dabei durchschnittlich 27 Fouls und vier Gelbe Karten verteilte.

Wird SV Darmstadt 98 gegen 1. FC Magdeburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird D98 gegen FCM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Darmstadt 98 gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1.

