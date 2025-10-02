2. Bundesliga heute: Dresden - Karlsruhe LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 04.10.2025 • 17:30 Uhr Dynamo Dresden empfängt heute den Karlsruher SC. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 8. Spieltag der 2. Bundesliga geht am Samstagabend (04.10.2025, 20:30 Uhr) im Rudolf-Harbig-Stadion weiter, wenn die SG Dynamo Dresden den Karlsruher SC empfängt. Auf der Trainerbank der Sachsen sitzt Thomas Stamm, der seit Saisonbeginn versucht, den Negativlauf im eigenen Stadion zu stoppen. Auf der Gegenseite steht mit Christian Eichner ein Coach, der mit seinem Team bislang 14 Punkte geholt hat – für Karlsruhe der viertbeste Zwischenstand ihrer Zweitliga-Historie.

Historisch betrachtet fühlt sich der KSC an der Elbe selten wohl: Seit dem 1:2 im September 2004 blieb Karlsruhe in Dresden sieglos (4 Niederlagen, zwei Remis). Für Dynamo ist es die längste ungeschlagene Heimserie gegen einen einzelnen Zweitligakonkurrenten.

Dresden - Karlsruhe LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : NITRO, Sky

: NITRO, Sky Livestream : RTL+, Sky

: RTL+, Sky Liveticker: SPORT1

Dresden hat nach sieben Spieltagen erst fünf Zähler gesammelt – weniger waren es in der 2. Liga nur in den Spielzeiten 2004/05 und 2013/14. Zudem wartet die SGD saisonübergreifend seit zwölf Heimpartien auf einen Dreier, ein Vereinsnegativrekord. Karlsruhe reist jedoch mit eigenen Auswärtsproblemen an: In den ersten drei Gastspielen der laufenden Saison gelang den Badenern kein Tor und nur ein Punkt. Insgesamt gewann der KSC nur eines seiner letzten elf Auswärtsspiele (2:1 beim HSV Ende April). Trotz allem: Gegen Aufsteiger ist Karlsruhe seit zehn Zweitliga-Begegnungen unbesiegt (5 Siege, fünf Remis) – ligaweiter Höchstwert.

Schlüsselspieler und Statistik-Fakten

Bei den Gästen lenkt Mittelfeldmotor Marvin Wanitzek das Spiel: Zwei seiner bislang 19 Schussvorlagen führten zu Toren – beide per Standard. Nur gegen St. Pauli sammelte er mehr Assists als gegen Dresden (3). Standards könnten auch diesmal zum Faktor werden, denn die Sachsen haben bereits vier Kopfballgegentore zugelassen – ligaweit nur Preußen Münster kassierte mehr. Auf Karlsruher Seite erzielte Christoph Kobald zuletzt per Kopf sein erstes Saisontor, vier seiner sieben Zweitliga-Treffer entstanden auf diese Weise. Dynamo wiederum stellt mit sieben Treffern vor der Pause den Spitzenwert der Liga, während der KSC 67 Prozent seiner Gegentore im ersten Durchgang schluckt.

Fan-Vorfälle bei beiden Klubs im Fokus

Abseits des Rasens bestimmen Fan-Themen die Schlagzeilen beider Vereine. Nach der 0:2-Niederlage in Darmstadt beschädigten Teile der 1.900 mitgereisten Dynamo-Anhänger Sanitäranlagen im Gästebereich, der daraus resultierende Sachschaden wird noch ermittelt. Der Klub muss mit möglichen Forderungen der Gastgeber rechnen. Karlsruhe trauert indes um einen 59-jährigen Anhänger, der nach dem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg stürzte und drei Tage später seinen schweren Kopfverletzungen erlag. Beide Vereine haben vor der Partie in Dresden ihre Anteilnahme beziehungsweise Distanzierung zu den jeweiligen Vorfällen öffentlich bekundet.

Wird SG Dynamo Dresden gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf NITRO zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGD gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream und bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: SG Dynamo Dresden gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SG Dynamo Dresden gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1.

