2. Bundesliga heute: Dresden - Paderborn LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 25.10.2025 • 10:15 Uhr Die SG Dynamo Dresden empfängt heute den SC Paderborn 07. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Das Duell SG Dynamo Dresden gegen SC Paderborn 07 steigt am Samstag, 25. Oktober 2025, um 13:00 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion. An der Seitenlinie stehen Dynamos Coach Thomas Stamm und SCP-Trainer Ralf Kettemann, der mit 20 Punkten aus den ersten neun Partien einen vereinsinternen Bestwert aufgestellt hat. Geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter Wolfgang Haslberger.

Die Sachsen warten seit 13 Zweitliga-Heimspielen auf einen Sieg (7 Remis, sechs Niederlagen) – ein laufender Vereinsnegativrekord und aktueller Ligahöchstwert.

Hinzu kommt die empfindliche Schwächung durch die Sperre von Kapitän Stefan Kutschke, der nach seiner Roten Karte in Münster drei Partien zusehen muss.

Obwohl Dresden in dieser Saison bereits 14 Treffer erzielt hat – so viele wie noch nie nach neun Spieltagen – stehen erst sieben Punkte zu Buche. 18 Gegentore und im Schnitt 30 gegnerische Strafraumaktionen pro Partie unterstreichen die defensive Baustelle des Aufsteigers.

SC Paderborn reist mit Vereinsrekorden nach Dresden

Der SCP befindet sich in bestechender Form: Fünf Zweitliga-Siege in Serie stellen den eingestellten Vereinsrekord aus der Aufstiegssaison 2013/14 ein. Mit 20 Punkten und lediglich acht Gegentreffern nach neun Spielen absolviert Paderborn die stärkste Zweitliga-Startphase seiner Klubgeschichte.

Die Ostwestfalen verloren nur eines ihrer letzten 33 Spiele gegen Aufsteiger und könnten nach Erfolgen in Berlin und Braunschweig den dritten Auswärtssieg nacheinander landen. Filip Bilbija traf zuletzt in vier Zweitliga-Partien hintereinander und steht nun bei 20 Toren im SCP-Trikot.

Direkter Vergleich und Schlüsselduelle im Rudolf-Harbig-Stadion

In den jüngsten sechs Zweitliga-Duellen mit Paderborn gelang Dynamo lediglich ein Sieg (3:1 im Mai 2019), bei zwei Remis und drei Niederlagen. In der gemeinsamen Saison 2021/22 blieb Dresden gegen den SCP sogar torlos.

Zu Hause kassierte die SGD bereits drei Niederlagen gegen die Ostwestfalen, mehr Heimpleiten gab es historisch nur gegen Bielefeld und Erzgebirge Aue.

Auf der Gegenseite überzeugte Paderborns Team von Ralf Kettemann zuletzt nicht nur mit Effizienz nach Rückständen (25 aufgeholte Punkte seit Saisonbeginn 2024/25), sondern stellte auch ligaweit die zweitmeisten Strafraumaktionen (31 pro Spiel). Genau dort, im Sechzehner, dürfte am Samstag das entscheidende Kräftemessen stattfinden.

Wird SG Dynamo Dresden gegen SC Paderborn 07 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGD gegen SCP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SG Dynamo Dresden gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SG Dynamo Dresden gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1.