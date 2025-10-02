2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.10.2025 • 15:30 Uhr Fortuna Düsseldorf empfängt heute Eintracht Braunschweig. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Zum Auftakt des 10. Spieltags der 2. Bundesliga empfängt Fortuna Düsseldorf heute Abend (17.10.2025, Anstoß 18:30 Uhr im LIVETICKER) Eintracht Braunschweig in der Merkur Spiel-Arena.

Für die Rheinländer steht dabei ein besonderes Kapitel an: Markus Anfang bestreitet seine erste Partie als Cheftrainer der Fortuna, für die er schon als Spieler in 37 Bundesligapartien auflief. Bereits in seiner aktiven Laufbahn traf Anfang 2007 in der Regionalliga auf die Löwen – damals endete das Duell 1:1, bei Braunschweig spielte der heutige Co-Trainer Marc Pfitzner mit.

Die Gastgeber gehen mit beeindruckender Bilanz in das Traditionsduell: Seit zehn Zweitligapartien ist Düsseldorf gegen Eintracht Braunschweig ungeschlagen (fünf Siege, fünf Remis) – eine längere Serie gab es in diesem Aufeinandertreffen nie.

Besonders treffsicher zeigte sich die Fortuna zuletzt: In den vergangenen sieben Begegnungen mit den Löwen gelangen stets mindestens zwei Tore - ein Kunststück, das in Düsseldorfs Zweitligahistorie sonst nur gegen den Karlsruher SC übertroffen wurde.

Fortuna schwächelt zuhause – Braunschweig mit Negativlauf

Trotz der positiven Historie steckt Düsseldorf aktuell in seiner schwächsten Zweitliga-Saison seit 2016/17: Nach acht Spieltagen stehen erst zehn Punkte zu Buche, drei der vier Heimspiele gingen verloren. Mit nur einem Zähler belegt Düsseldorf Platz 17 der Heimtabelle.

Eintracht Braunschweig reist allerdings mit ähnlichen Sorgen an: Fünf Niederlagen aus den letzten sechs Ligapartien, davon vier in Folge, markieren die längste Durststrecke der Niedersachsen seit 2024.

Offensivprobleme bei beiden Teams

Die Statistik verweist auf Schwachstellen, die beide Mannschaften teilen: Sowohl Düsseldorf als auch Braunschweig kassierten bereits sechs Gegentore in der Schlussviertelstunde – Ligahöchstwert. Düsseldorf traf in diesem Zeitraum lediglich einmal, ebenfalls Tiefstwert.

Früh im Spiel zeigt sich ein anderes Bild: Die Fortuna blieb als eines von fünf Teams ohne Gegentor in der Anfangsviertelstunde, während Braunschweig dort schon dreimal überwunden wurde – zuletzt nach nur 28 Sekunden.

Im Offensivspiel ragen die Zahlen kaum heraus: Die Löwen verbuchen ligaweit die wenigsten Abschlüsse (79), Düsseldorf folgt direkt dahinter (90). In puncto Pressing agieren beide Teams verhalten: Braunschweig lässt im Schnitt 14,2 gegnerische Pässe außerhalb des eigenen Abwehrdrittels zu, Düsseldorf sogar 16,3. Schiedsrichter der Begegnung ist Patrick Schwengers.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen Eintracht Braunschweig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird F95 gegen EBS im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

