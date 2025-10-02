2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 03.10.2025 • 15:30 Uhr Fortuna Düsseldorf empfängt heute den 1. FC Nürnberg. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Fortuna Düsseldorf ist gegen den 1. FC Nürnberg seit vier Pflichtspielen ungeschlagen (zwei Siege, zwei Remis) – eine längere Positivserie gelang den Rheinländern im Profifußball noch nie gegen den Club.

Besonders in Erinnerung bleibt das jüngste Aufeinandertreffen am 31. Zweitliga-Spieltag 2024/25: Nürnberg führte bis zur 67. Minute mit 3:0, ehe Düsseldorf noch zum 3:3 ausglich – es war das einzige Mal, dass die Franken in der eingleisigen 2. Bundesliga einen Drei-Tore-Vorsprung verspielten.

Am Freitagabend treffen Daniel Thiounes Fortuna und Miroslav Kloses FCN nun in der Merkur Spiel-Arena erneut aufeinander.

In der aktuellen Heimtabelle rangiert Düsseldorf mit nur einem Punkt und einer Tordifferenz von –5 auf Platz 17, schlechter startete die Fortuna daheim zuletzt 2010/11.

Nürnberg steht auswärts sogar ohne Zähler da (–3 Tore) und belegt ebenfalls Rang 17 der Auswärtstabelle; lediglich 1997/98 verlor der Club mehr Auswärtspartien zum Saisonstart.

Trotz der schwachen Heimbilanz hat Düsseldorf zwölf seiner letzten 14 Zweitliga-Partien gegen Teams aus den letzten drei Tabellenplätzen gewonnen; die einzige Niederlage in diesem Zeitraum setzte es allerdings gegen Nürnberg (0:1 im Oktober 2022).

Offensivprobleme treffen auf Top-Scorer Itten und Aktivposten Justvan

Mit sechs Treffern stellt die Fortuna die geteilte zweitschwächste Offensive der Liga, Nürnberg ist mit nur vier Toren Schlusslicht – erst zwei davon fielen aus dem Spiel heraus. Die Franken weisen zudem die geringste Chancenverwertung (vier Prozent) und Großchancenverwertung (zwölf Prozent) der 2. Bundesliga auf.

Auf Düsseldorfer Seite ragt Cedric Itten heraus: Der Schweizer war an 67 Prozent der Fortuna-Tore direkt beteiligt (drei Tore, ein Assist) – ligaweit der höchste Anteil eines Spielers.

Nürnberg baut im Spiel nach vorn auf Julian Justvan, der mit 34 Torschussbeteiligungen (18 Abschlüsse, 16 Vorlagen) ligaweit Rang drei belegt; in der Vorsaison erzielte er gegen Düsseldorf ein Tor, legte eines auf und es unterlief ihm sein bislang einziges Eigentor in 135 Zweitligapartien.

Gefährliche Phase zwischen Minute 61 und 75

Fortuna Düsseldorf kassierte in dieser Spielzeit fünf seiner bislang zwölf Gegentreffer zwischen der 61. und 75. Minute – kein anderes Team weist in diesem Zeitfenster einen höheren Anteil auf.

Genau hier liegt Nürnbergs größte Effizienz: Zwei der vier FCN-Saisontore fielen ebenfalls in diesem Abschnitt, ligaweit der höchste prozentuale Wert. Beide Trainer dürften deshalb ein besonderes Augenmerk auf die Schlussphase des letzten Drittels legen, wenn am Feiertagsabend um 18.30 Uhr der Anpfiff in der Merkur Spiel-Arena erfolgt.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird F95 gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1.

