2. Bundesliga heute: Elversberg - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 19.10.2025 • 10:09 Uhr Der SV Elversberg empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Die SV 07 Elversberg geht am Sonntag als Spitzenreiter in den 9. Spieltag der 2. Bundesliga – zum erst zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte. Schon die erste Erfahrung als Tabellenführer endete allerdings am 17. Spieltag der Vorsaison mit einem 1:4 gegen Schalke 04.

Gegen die SpVgg Greuther Fürth liest sich die Bilanz bislang makellos: In vier Zweitliga-Duellen blieb das Team von Trainer Vincent Wagner ungeschlagen (2 Siege, zwei Remis). Eine längere Serie ohne Niederlage gegen denselben Gegner können die Saarländer derzeit nur noch gegen Hannover 96 vorweisen.

Mit 16 Treffern stellt Elversberg die torhungrigste Mannschaft der laufenden Spielzeit, dicht gefolgt von Fürth (15 Tore). Beide Teams lieben das Umschaltspiel: Das Kleeblatt erzielte bereits fünf Kontertore, die SVE steht bei vier. Ligaweit glänzt Felix Klaus mit drei Kontertreffern, dichtauf folgt Elversbergs Noel Futkeu, der zweimal einen Gegenstoß veredelte – zuletzt beim 1:0 gegen Hannover 96. Trotz der starken Offensivzahlen hat Fürth unter Trainer Thomas Kleine ein Abwehrproblem: 18 Gegentreffer nach acht Partien bedeuten eingestellten Vereinsnegativrekord.

Individuelle Formkurven: Abrangao, Conté und Joker Stange im Fokus

Fürths David Abrangao könnte Historisches schaffen: Nach seinem Premieren-Treffer beim Zweitliga-Debüt winkt ihm als erstem Kleeblatt-Spieler seit Sami Allagui 2008 ein Tor in den ersten beiden BL2-Einsätzen. Auf Elversberger Seite überzeugte Bambasé Conté zuletzt beim 4:0 in Magdeburg als erster SVE-Profi, der in einem Zweitligaspiel zwei Vorlagen gab und selbst traf. Joker-Spezialist Otto Stange steuerte in seinen ersten drei Zweitliga-Einsätzen vier Scorerpunkte bei, alle als Einwechselspieler – das entspricht ligaweiten Bestwerten von 17 Minuten pro Torbeteiligung.

Spielinformationen, Serien und Schiedsrichteransetzung

Anpfiff der Partie ist am Sonntag, 19. Oktober 2025, um 13:30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. Schiedsrichter Felix Bickel leitet das insgesamt fünfte Zweitliga-Aufeinandertreffen beider Klubs. Elversberg peilt unter Vincent Wagner den vierten Ligaerfolg in Serie an; damit würde der Vereinsrekord aus dem Sommer 2025 eingestellt und zudem zum dritten Mal in Folge eine Weiße Weste gewahrt. Fürth reist indes mit einer 19-Spiele-Serie ohne Zu-Null-Match an und hat aus den letzten zehn Auswärtsauftritten bei Tabellenführern lediglich einen Sieg geholt (2:0 in Nürnberg, März 2018).

Wird SV Elversberg gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga: SV Elversberg gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Elversberg gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1.

