2. Bundesliga heute: Elversberg - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 31.10.2025 • 18:01 Uhr Der SV Elversberg empfängt heute Hannover 96. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Freitagabend (31.10.2025, Anstoß 18:30 Uhr) empfängt der SV 07 Elversberg Hannover 96 in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde.

Geleitet wird die Partie des 11. Spieltags von Referee Timo Gerach. Bei den Saarländern steht weiterhin Vincent Wagner an der Seitenlinie, sein Gegenüber bei den Niedersachsen heißt seit diesem Sommer Christian Titz.

Elversberg - Hannover LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die SVE ist seit acht Zweitliga-Heimspielen ungeschlagen – ein Vereinsrekord, der mit 20 von 24 möglichen Punkten und ligaweit 22 Heimtoren unterfüttert ist. Beim jüngsten Auftritt vor eigenem Publikum gelang sogar ein 6:0-Kantersieg gegen Greuther Fürth, der geteilte Höchstwert der Vereinsgeschichte. Allerdings muss Wagner heute auf Abwehrchef Maximilian Rohr verzichten: Der Innenverteidiger fehlt nach seiner fünften Gelben Karte und lässt damit 766 Ballaktionen sowie 594 Pässe der bisherigen Saison unersetzt. Unter der Woche schied Elversberg im DFB-Pokal mit 0:3 bei Hertha BSC aus; Kapitän Lukas Pinckert sah dabei in der Nachspielzeit Rot.

Update (18:00 Uhr): Die Aufstellungen Elversberg - Hannover sind da

Hannover 96: Nahuel Noll, Virgil Ghita, Maik Nawrocki, Bastian Allgeier, Maurice Neubauer, Enzo Leopold, Noël Aséko, Hayate Matsuda, Benjamin Källman, Mustapha Bundu, Husseyn Zakaria Chakroun

SV 07 Elversberg: Nicolas Kristof, Jan Gyamerah, Florian Le Joncour, Felix Keidel, Lukas Pinckert, Amara Condé, Lukasz Poreba, Tom Zimmerschied, Bambasé Conté, Lukas Petkov, Luca Schnellbacher

Hannovers Auswärtslauf und personelle Bremsspuren

Hannover 96 reist mit der aktuell längsten Auswärtsserie der Liga an: Seit sieben Gastspielen sind die Niedersachsen ungeschlagen (4 Siege, drei Remis) und stellen mit elf Treffern die beste Fremdoffensive der 2. Liga. Fünf davon gehen auf das Konto von Benjamin Källman, der zuletzt seinen ersten Doppelpack im Unterhaus schnürte. Verzichten muss Titz heute jedoch auf Boris Tomiak, der wie Rohr gesperrt fehlt und in dieser Saison bereits 584 erfolgreiche Pässe spielte. Abseits des Platzes sorgte zuletzt das Derby-Nachspiel gegen Braunschweig für Schlagzeilen: Eintracht-Stürmer Erencan Yardimci entschuldigte sich nach seiner Tätlichkeit gegen Boris Tomiak öffentlich – sportlich hat das für 96 aber keine direkten Auswirkungen.

Direkter Vergleich, Spielstil & Statistik im Überblick

In vier Zweitliga-Duellen mit Hannover ist Elversberg noch ungeschlagen (2 Siege, zwei Remis) – gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten weist 96 eine ähnliche Negativbilanz auf. Beide Teams gehören offensiv zur Ligaspitze: Elversberg führt mit 22 Saisontoren, Hannover folgt mit 18 Treffern. Auch in Sachen Ballbesitz (Elversberg 55,5 %, Hannover 60,5 %) und Passquote (85 % bzw. 86 %) liegen sie auf den Plätzen zwei und drei hinter Münster. Hannover brilliert insbesondere in der gegnerischen Hälfte mit 78 % Passgenauigkeit, dicht gefolgt von Elversberg mit 77 %. Die Konstellation verspricht ein Duell der stärksten Angriffsreihen und passsichersten Mannschaften der Liga – unter Beobachtung von Schiedsrichter Timo Gerach.

Wird SV Elversberg gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird ELV gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Elversberg gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Elversberg gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1.