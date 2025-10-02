2. Bundesliga heute: Fürth - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 05.10.2025 • 10:15 Uhr SpVgg Greuther Fürth empfängt heute Hannover 96. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Hannover 96 reist mit einer eindrucksvollen Bilanz in den Sportpark Ronhof | Thomas Sommer: In 26 Pflichtspielduellen mit der SpVgg Greuther Fürth in Bundesliga und 2. Liga feierten die Niedersachsen 13 Siege, nur fünfmal gingen sie leer aus. Von den vergangenen sieben Aufeinandertreffen verlor Hannover lediglich eines – das allerdings beim letzten Gastspiel in Fürth im Dezember 2024 (0:1). Auf der Gegenseite steht mit Thomas Kleine ein Coach an der Seitenlinie, der 2007/08 selbst neun Bundesligapartien (ein Tor) für Hannover bestritt. Sein Trainerdebüt bei den Franken endete am 11. Mai mit einem 1:1 gegen 96, seither lautet seine Zweitligabilanz vier Siege und vier Niederlagen in acht Partien ohne weiteres Remis.

Fürth - Hannover LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPORT1

Mit 16 Punkten aus sieben Spielen legt Hannover 96 aktuell den besten Zweitligastart seit der Saison 1986/87 hin. Auswärts ist das Team von Christian Titz in dieser Spielzeit wie der SC Paderborn noch ungeschlagen und übergreifend seit fünf Liga­partien in der Fremde ohne Niederlage (drei Siege, zwei Remis). Für die Franken liest sich die Zwischenbilanz weit weniger konstant: Vier Niederlagen in den ersten sieben Partien sind der zweitschlechteste Wert ihrer Zweitligageschichte zu diesem Zeitpunkt nach 2017/18. Zudem wartet Fürth seit 18 Ligaspielen auf eine Weiße Weste – längste laufende Serie der 2. Bundesliga und eingestellter Vereinsnegativrekord.

Offensivfreude trifft Defensivprobleme

Beide Klubs stellen mit je 13 Treffern die torgefährlichsten Offensivreihen der Liga. Während Hannover die Balance hält, hat Fürth defensiv große Schwierigkeiten: 16 Gegentore bedeuten schon nach sieben Partien eine Einstellung des Vereinsnegativrekords aus der Saison 1982/83. Interessant: Hannover sammelte bereits sieben Zähler nach Rückstand – Liga­bestwert – und drehte in Kiel sowie gegen Bielefeld jeweils Rückstände in Siege. Fürth hingegen blieb in den vergangenen acht Zweitligaspielen nach Rückstand stets punktlos. Eine mögliche Erklärung liefern die Keeper-Statistiken: Sowohl Fürths Pelle Boevink als auch Hannovers Nahuel Noll wehrten nur 56 Prozent der Schüsse auf ihr Tor ab – schlechtester Wert ligaweit, wobei Boevink doppelt so viele Versuche wie Noll bekam.

Spieler im Fokus: Klaus, Green und Tomiak

Felix Klaus trifft auf seinen Ex-Klub: Zwischen 2015 und 2018 erzielte er in 82 Pflichtspielen für Hannover 14 Tore – exakt dieselbe Ausbeute wie nun in 87 Partien für die Franken. In dieser Saison gab kein Spieler mehr Torschüsse ab als Klaus (25), fünfmal zappelte der Ball im Netz. Vom Punkt sind Julian Green und Boris Tomiak besondere Spezialisten: Beide verwandelten seit Beginn der Spielzeit 2023/24 sieben Elfmeter – Green fehlerfrei, Tomiak scheiterte zuletzt gegen Bielefeld, korrigierte den Fehlschuss jedoch später erneut vom Punkt.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGF gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1.