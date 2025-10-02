2. Bundesliga heute: Fürth - Karlsruhe LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 24.10.2025 • 15:30 Uhr Die SpVgg Greuther Fürth empfängt heute den Karlsruher SC. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Zum bereits 41. Mal kreuzen die SpVgg Greuther Fürth und der Karlsruher SC am Freitag (18.30 Uhr im LIVETICKER) in der eingleisigen 2. Bundesliga die Klingen – keine andere Paarung wurde in dieser Spielklasse häufiger ausgetragen. Die vergangenen drei Vergleiche gingen allesamt an den KSC; eine vierte Fürther Niederlage in Serie hätte es letztmals von 2006 bis 2009 gegeben. Angepfiffen wird das Traditionsduell um 18:30 Uhr im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer, geleitet von Schiedsrichter Eric-Dominic Weisbach.

Fürth - Karlsruhe LIVE im TV, Livestream, Ticker

Das Kleeblatt reist mit einer Serie von drei Partien ohne Sieg an (ein Remis, zwei Niederlagen). Besonders schmerzte das 0:6 in Elversberg, das die höchste Zweitliga-Pleite der Vereinsgeschichte egalisierte. Mit 24 Gegentreffern nach neun Spieltagen stellt Fürth aktuell die schwächste Defensive der Liga und verbucht identische zehn Punkte wie vor einem Jahr – damals musste Alexander Zorniger nach neun Runden gehen. Eine Weiße Weste gab es seit Ende Februar nicht mehr, mittlerweile sind 20 Zweitliga-Spiele in Folge ohne Zu-Null-Erfolg Vereinsnegativrekord.

KSC reist ohne Auswärtssieg in dieser Saison an

Christian Eichners Team blieb erstmals in dieser Spielzeit zwei Ligapartien nacheinander sieglos (ein Remis, eine Niederlage) und kassierte in drei der letzten vier Begegnungen jeweils drei Gegentore. Auswärts wartet der KSC 2025/26 noch auf den ersten Dreier; der bislang letzte Auswärtssieg datiert vom 27. April beim Hamburger SV. Insgesamt stehen in den zwölf Zweitliga-Gastspielen des Kalenderjahres nur ein Sieg, sechs Unentschieden und fünf Niederlagen zu Buche.

Statistiken und Personalien im Blick

Beide Mannschaften gehören zu den zweikampfscheuesten Teams der Liga: Fürth führt im Schnitt 95, Karlsruhe 97 Duelle pro Partie. Allerdings liegt die Erfolgsquote weit auseinander – der KSC gewinnt 55 Prozent seiner Zweikämpfe (Ligabestwert), Fürth lediglich 46 Prozent (Ligatiefstwert). Während die Franken als einziges Team noch keinen Treffer nach einer Ecke erzielt haben, erzielten die Badener mit dem 17-jährigen Eymen Laghrissi zuletzt den zweitjüngsten Assist-Geber der Datenerfassung. Auf dem Rasen treffen zudem zwei der ältesten Startelfs der Saison aufeinander: Fürth bringt im Schnitt 27 Jahre und 59 Tage auf den Platz, Karlsruhe 27 Jahre und 44 Tage.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1.