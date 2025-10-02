2. Bundesliga heute: Hertha - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 25.10.2025 • 17:31 Uhr Hertha BSC empfängt heute Fortuna Düsseldorf. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Olympiastadion Berlin. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag, 25. Oktober 2025, empfängt Hertha BSC um 20:30 Uhr Fortuna Düsseldorf im Berliner Olympiastadion. Für die Hauptstädter steht Cheftrainer Stefan Leitl an der Seitenlinie, bei den Gästen dirigiert Markus Anfang die Geschicke. Frank Willenborg leitet die Partie als Schiedsrichter. Beide Klubs stecken nach durchwachsenen Saisonstarts in der unteren Tabellenhälfte: Hertha sammelte nur elf Punkte aus neun Spielen, Düsseldorf bringt es auf zehn Zähler.

Hertha - Düsseldorf LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL, Sky

: RTL, Sky Livestream : RTL+, Sky

: RTL+, Sky Liveticker: SPORT1

Historisch betrachtet haben die Rheinländer im jüngeren Duell-Vergleich die Nase vorn: Hertha BSC feierte lediglich einen Sieg in den vergangenen zehn Pflichtspielen gegen Fortuna Düsseldorf (drei Remis, sechs Niederlagen). Der einzige Erfolg datiert aus dem Oktober 2019, als die Berliner in der Bundesliga 3:1 triumphierten.

Seit dem Beginn der Saison 2023/24 holte die Fortuna in vier Zweitliga-Partien gegen die „Alte Dame“ stolze zehn Punkte – in diesem Zeitraum gelang das sonst nur noch gegen Eintracht Braunschweig (ebenfalls zehn Zähler, allerdings in fünf Duellen).

Formkurven: Heimschwache Hertha trifft auf auswärtsstarke Fortuna

Hertha BSC erlebt mit elf Zählern den schwächsten Zweitliga-Start der Klubgeschichte in der Drei-Punkte-Ära und kassierte bereits vier Niederlagen nach neun Spieltagen.

Dennoch hat auch Düsseldorf Schwierigkeiten: Die Rheinländer verzeichneten mit zehn Punkten und fünf Pleiten ihren schwächsten Zwischenstand seit der Saison 2015/16.

Bemerkenswert ist jedoch Fortunas Auswärtsstärke: Neun der zehn Punkte holte das Team in der Fremde, zudem steht eine Serie von drei Auswärtssiegen in Folge zu Buche – mehr als in den 13 Auswärtsauftritten zuvor zusammen.

Statistik-Spotlight: Abschlüsse, Torjäger und die Rolle der Joker

Beide Teams liegen ligaweit bei den Torschüssen am unteren Ende: Düsseldorf kommt auf lediglich 30 Abschlüsse aufs Tor, Hertha auf 33. Gleichzeitig lassen die Berliner 15,7 gegnerische Abschlüsse pro Partie zu, die Fortuna 16,1 – nur Greuther Fürth gewährt noch mehr.

Personell rückt bei Hertha Super-Joker Luca Schuler in den Fokus: Er trifft im Schnitt alle 24 Minuten und erzielte vier seiner sechs Treffer nach Einwechslungen. Flügelspieler Fabian Reese hingegen glänzte bislang ausschließlich in Auswärtspartien mit einem Tor und vier Assists, blieb daheim aber in vier Spielen ohne Scorerpunkt.

Wird Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird BSC gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream und bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1.