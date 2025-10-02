2. Bundesliga heute: Hertha - Münster LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 04.10.2025 • 10:00 Uhr Hertha BSC empfängt heute Preußen Münster. Der Anstoß ist um 13 Uhr im Olympiastadion Berlin. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 04.10.2025, kommt es um 13 Uhr im Berliner Olympiastadion zum Zweitliga-Duell zwischen Hertha BSC und dem SC Preußen Münster. Beide Klubs standen sich in dieser Spielzeit bereits im DFB-Pokal gegenüber: In der 1. Runde setzte sich die Hertha nach torlosen 120 Minuten mit 5:3 im Elfmeterschießen durch. In der vergangenen Zweitliga-Saison hatten dagegen die Westfalen die Nase vorn und gewannen sowohl in Berlin (2:1) als auch zu Hause (2:0) – neben Spielen gegen Elversberg und Düsseldorf waren das die einzigen Ligapleiten der Hauptstädter in den direkten Vergleichen 2024/25.

Hertha - Münster LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl wartet in dieser Zweitliga-Saison daheim noch auf den ersten Sieg und sogar auf den ersten Treffer. Nach drei Heimspielen stand die Hertha letztmals 1988/89 mit einem ebenso mageren Punkt da, umgerechnet auf die heutige Drei-Punkte-Regel. Bleibt die Offensive auch diesmal ohne Erfolgserlebnis, wäre es das vierte Heimspiel in Serie ohne Tor – ein neuer Vereinsnegativrekord in der eingleisigen 2. Liga. Immerhin gewann Berlin zwei der letzten drei Ligapartien insgesamt; einen doppelt siegreichen Rhythmus in Folge unter Leitl gab es zuletzt im März/April mit drei Erfolgen am Stück.

Münsters Auswärtsprobleme treffen auf eine beeindruckende Torserie

Gastgeber Preußen Münster reist zwar mit der längsten aktuellen Treffer-Serie der 2. Liga an – in jedem der letzten 13 Spiele gelang mindestens ein Tor, Vereinsrekord. Gleichzeitig offenbart das Team von Alexander Ende Schwächen in der Fremde: Sieben der letzten elf Auswärtspartien gingen verloren, zuletzt setzte es ein 1:4 in Kaiserslautern. Die aktuelle Saisonbilanz liest sich dennoch positiv: Drei Siege aus den vergangenen fünf Ligaauftritten bedeuten schon jetzt genauso viele Dreier wie in der kompletten Hinrunde 2024/25. Mit zehn Zählern nach sieben Partien spielt Münster seine beste Zweitliga-Saison zu diesem Zeitpunkt.

Reese und Batista Meier im Fokus

Bei den Berlinern teilen sich Marten Winkler, Fabian Reese und Dawid Kownacki mit je drei direkten Torbeteiligungen (2 Tore/1 Assist) die teaminterne Top-Position. Winkler hat damit bereits seine Ausbeute der Vorsaison egalisiert, nur Leon Jensen läuft durchschnittlich mehr Kilometer pro Partie. Kapitän Reese glänzte jüngst zum vierten Mal in einem Zweitliga-Spiel mit zwei Vorlagen, wartet jedoch seit sieben Partien auf einen eigenen Treffer. Aufseiten der Gäste hat sich Oliver Batista Meier als alleiniger Top-Scorer etabliert: Er war erstmals in zwei Zweitliga-Spielen nacheinander direkt an einem Tor beteiligt und steht nun bei vier Scorerpunkten (2 Tore/2 Assists). Mit 16 Torschüssen und 14 Torschussvorlagen führt er zudem beide internen Ranglisten des SC Preußen Münster an.

Wird Hertha BSC gegen SC Preußen Münster heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird BSC gegen MUE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hertha BSC gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hertha BSC gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1.