2. Bundesliga heute: Karlsruhe - Lautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 18.10.2025 • 10:00 Uhr Der Karlsruher SC empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im BBBank Wildpark. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn am Samstagmittag um 13:00 Uhr der Anpfiff von Schiedsrichter Robin Braun ertönt, schreibt das Südwest-Duell zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern sein 66. Kapitel im Profifußball. Keine andere aktive Zweitliga-Mannschaft traf häufiger auf Karlsruhe – nur gegen den Hamburger SV spielte der KSC öfter (67-mal).

Die Bilanz spricht klar für die Pfälzer: Mit lediglich 23 Prozent Siegquote (15/66) hat der KSC gegen keinen aktuellen Zweitligisten eine schwächere Ausbeute. Von den vergangenen 30 Duellen entschieden die Badener gerade einmal vier für sich, 17 endeten remis.

Karlsruhe - Lautern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Trainer Christian Eichner kann auf eine beeindruckende Heimserie bauen: Der KSC ist saisonübergreifend seit elf Zweitliga-Partien im BBBank Wildpark ungeschlagen und hat dabei 29 von 33 möglichen Punkten eingefahren (9 Siege, zwei Remis). Erstmals in der eingleisigen 2. Liga wurden die ersten vier Heimspiele einer Saison allesamt gewonnen. Schlüsselspieler Marvin Wanitzek führt ligaweit sowohl bei Schussvorlagen (22) als auch bei Abschlüssen (29) – europaweit nur Kylian Mbappé und Sergio Arribas liegen 2025/26 vor ihm. In der Defensive glänzen Marcel Franke (77 % gewonnene Duelle) und Marcel Beifus (75 %), David Herold schlug bereits 64 Flanken und verbesserte seine Vorlagen-Bestmarke.

FCK reist mit Pritajin-Torexpress und Joly-Effekt an

Gästecoach Torsten Lieberknecht hat seinerseits Argumente: Mit ebenfalls 15 Punkten nach acht Spieltagen spielt Kaiserslautern seine beste Zweitliga-Saison seit 2012/13. Neuzugang Ivan Pritajin war an acht der letzten neun FCK-Treffer direkt beteiligt (7 Tore, ein Assist) und traf siebenmal in seinen ersten sechs Ligaspielen – ein Rekord für die Roten Teufel im Unterhaus. Neben dem Kroaten sorgt Paul Joly für Stabilität und Output: In fünf Einsätzen sammelte der Franzose einen Treffer sowie vier Vorlagen, in diesen Partien erzielte der FCK durchschnittlich 2,6 Tore und gewann viermal. Fabian Kunze führt mit 134 geführten und 80 gewonnenen Zweikämpfen die Liga-Statistiken an.

Zweikampf-Monster, Schiedsrichter Braun und Erinnerungen an „Magic Metz“

Beide Teams verbindet 2025/26 ein krasser Heim-Auswärts-Kontrast: Sowohl Karlsruhe als auch Kaiserslautern holten zu Hause zwölf Zähler, in der Fremde nur drei. Während also die Badener auf ihre Festung setzen, wollen die Pfälzer ihre Auswärtsbilanz aufpolieren. Über die Partie wacht Referee Robin Braun, der zuletzt in Liga zwei souveräne Auftritte zeigte. Am Rande des Spiels schlägt auch die Stunde der Historie: KSC-Rekordspieler Gunther „Magic“ Metz – einst für beide Klubs aktiv – schwärmt vor dem Derby von den Emotionen auf beiden Seiten und erinnert an den legendären „99.-Minuten-Kopfball“ von Stefan Kuntz 1991. Die Bühne ist bereitet, die Statistik liefert reichlich Zündstoff – der Anpfiff kann kommen.

Wird Karlsruher SC gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KSC gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Karlsruher SC gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Karlsruher SC gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1.

