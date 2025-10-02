2. Bundesliga heute: Kiel - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 25.10.2025 • 10:00 Uhr Holstein Kiel empfängt heute den VfL Bochum 1848. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Holstein-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

In den bislang elf Pflichtspielen der beiden Traditionsklubs im Profifußball fielen fast immer Tore: Lediglich beim 3:0-Heimerfolg der Störche 2017 blieb Bochum einmal ohne Treffer. Vergangene Saison trennten sich die Kontrahenten in der Bundesliga zweimal 2:2 und stiegen am Ende gemeinsam in die 2. Liga ab. Aus Sicht der Zuschauer ist also erneut mit Offensivaktionen zu rechnen, wenn am Samstag um 13:00 Uhr im Holstein-Stadion angepfiffen wird.

Neun Spieltage sind absolviert, und beide Absteiger hinken ihren Erwartungen hinterher. Holstein Kiel sammelte unter Trainer Marcel Rapp elf Punkte – es ist der drittschwächste Kieler Wert in der eingleisigen 2. Liga. Zuletzt sprang aus drei Partien nur ein Duo an Unentschieden heraus.

Der VfL Bochum beendete am vergangenen Spieltag zwar eine Serie von sechs Niederlagen, steht mit sechs Punkten aber weiterhin bei der schwächsten Zweitliga-Bilanz der Vereinsgeschichte. Im Schnitt kommen die beiden Klubs lediglich auf 8,5 Zähler pro Spielzeitauftakt – nur 2022/23 starteten Bundesliga-Absteiger noch schlechter ins Unterhaus.

Heim- und Auswärtsstatistiken: Kiel wackelt zuhause, Bochum punktlos in der Fremde

Die Störche gewannen in dieser Saison erst eine von vier Partien im Holstein-Stadion (3:0 gegen Karlsruhe) und holten dort insgesamt vier Punkte. Bochum reist indes mit der Bürde von fünf Auswärtsniederlagen in Serie an – als einziges Team der Liga noch ohne Punkt auf fremdem Platz. Ein derartiger Fehlstart gelang in der 2. Liga zuvor nur den Stuttgarter Kickers 1992/93.

Auffällig ist auch die robuste Spielweise: Kiel verbuchte 132 Fouls, Bochum sogar 137. 40 Gelbe Karten machen den VfL zum Spitzenreiter der Verwarnungsstatistik, dennoch kassierten beide Teams bislang keinen Platzverweis.

Personalien, Trainerduell und Unparteiischer: Rapp trifft auf Rösler

Kiels Coach Marcel Rapp muss auf Abwehrchef David Zec verzichten; der Slowene fehlt nach fünf Verwarnungen und war bislang Kieler Pass- und Block-Leader (541 Pässe, sieben Blocks).

Auf Bochumer Seite könnte Uwe Rösler, der seit seinem Amtsantritt als erster VfL-Trainer seit 2013 mit zwei Siegen starten kann, erneut auf Philipp Hofmann bauen: Der Angreifer bereitete zuletzt erstmals zwei Treffer in einem Zweitliga-Spiel vor und war in den vergangenen vier Duellen mit Kiel an fünf Toren direkt beteiligt. Geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter Florian Lechner.

