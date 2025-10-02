2. Bundesliga heute: Kiel - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 04.10.2025 • 10:00 Uhr Holstein Kiel empfängt heute den SV Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 13 Uhr im Holstein-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn Holstein Kiel am Samstag, 04. Oktober 2025, um 13 Uhr im Holstein-Stadion den SV Darmstadt 98 empfängt, erinnert vieles an ein Duell mit klarer Vorgeschichte: Die Störche gewannen nur eines ihrer bisherigen acht Heimspiele im Profibereich gegen die Lilien (vier Unentschieden, drei Niederlagen). Dieser einzige Kieler Heimsieg datiert vom September 2018 (4:2). Mit einer Siegquote von lediglich 12,5 Prozent ist Darmstadt damit Kiels statistisch schwierigster Heimgegner im Profi­fußball.

Kiel - Darmstadt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

An der Seitenlinie treffen zwei Coaches aufeinander, die gegen den jeweiligen Rivalen noch ohne Erfolg bleiben. Kiel-Coach Marcel Rapp traf in den Zweitliga-Spielzeiten 2021/22 und 2022/23 viermal auf Darmstadt – zwei Remis, zwei Niederlagen, kein Sieg. Umgekehrt verlor Lilien-Trainer Florian Kohfeldt seine beiden bisherigen Drittliga-Partien mit Werder Bremen II 2016/17 gegen Kiel. Für beide Trainer ist es zudem das erste direkte Aufeinandertreffen.

Formkurve: Darmstadt mit Vereinsrekord, Kiel mit durchwachsenen Zahlen

Nach sieben Spieltagen weist Holstein Kiel neun Punkte auf – nur 2019/20 und 2021/22 waren es in der eingleisigen 2. Bundesliga zu diesem Zeitpunkt weniger (je fünf), 2018/19 ebenfalls neun. Darmstadt hingegen reist mit 16 Zählern an die Förde und stellt damit einen neuen Vereinsrekord für diese Saisonphase auf. Die Lilien gewannen ihre letzten drei Zweitliga-Partien in Serie; nur der SC Paderborn kann derzeit Schritt halten. Vier Siege am Stück gelangen Darmstadt zuletzt Anfang 2023. Kiel verlor dagegen vier seiner jüngsten fünf Heimspiele gegen einen Tabellenführer, darunter das 0:3 im April 2023 – bis heute die höchste Zweitliga-Heimniederlage der Störche gegen einen Spitzenreiter.

Defensive Stabilität, Standardprobleme und ein Nebengeräusch aus Dresden

Mit Isac Lidberg reist der aktuelle Toptorjäger der Liga an die Ostsee: Der Schwede traf in seinen letzten vier Zweitliga-Einsätzen jeweils einmal und steht bei sieben Saisontoren. Darmstadt stellt zudem gemeinsam mit Schalke 04 und dem SC Paderborn die beste Defensive (fünf Gegentreffer) und ist als einziges Team noch ohne Gegentor nach Standardsituationen. Kiel präsentiert hier die Kehrseite: Sechs Gegentreffer nach ruhenden Bällen bedeuten einen ligaweiten Höchstwert. Abseits des Sportlichen beschäftigt Darmstadt weiterhin der Vandalismus einiger Dynamo-Fans: Nach dem 0:2 gegen die Lilien wurden im Gästeblock des Böllenfalltors Sanitäranlagen zerstört; die Schadensaufnahme läuft laut Vereinsangaben noch.

