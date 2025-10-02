2. Bundesliga heute: Lautern - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 04.10.2025 • 10:00 Uhr Der 1. FC Kaiserslautern empfängt heute den VfL Bochum. Der Anstoß ist um 13 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Zum 74. Mal seit Bundesliga-Gründung stehen sich der 1. FC Kaiserslautern und der VfL Bochum 1848 heute (Samstag, 04.10.2025, 13 Uhr) im Fritz-Walter-Stadion gegenüber. Das letzte Pflichtspiel zwischen beiden Klubs liegt sieben Jahre und knapp sechs Monate zurück – länger mussten die Fans dieser Paarung noch nie auf ein Wiedersehen warten. In den jüngsten zwölf Heimduellen gelang den Pfälzern lediglich ein Sieg (sechs Remis, fünf Niederlagen), und der datiert aus dem Oktober 2016, als der FCK den VfL mit 3:0 bezwang.

Lautern - Bochum LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Cheftrainer Torsten Lieberknecht kann sich aktuell auf eine echte Festung verlassen: Saisonübergreifend gewann Kaiserslautern fünf Zweitliga-Heimspiele in Folge – eine solche Serie gab es zuletzt zum Jahreswechsel 2014/15. Zudem stehen drei Heimsiege aus den ersten drei Partien der laufenden Saison zu Buche, was dem Klub erstmals seit elf Jahren gelang. 2025 sammelten die Roten Teufel mit neun Heimsiegen und 29 Zählern gemeinsam mit Karlsruhe die meisten Punkte vor eigenem Publikum. Ein Trumpf ist die Defensivarbeit in der Anfangsphase: In den ersten 30 Minuten kassierte der FCK noch keinen Gegentreffer und nur einen in der gesamten ersten Halbzeit – jeweils Ligabestwert.

Bochum steckt in historischer Ergebniskrise

Auf der Gegenseite reist das von Interimscoach David Siebers trainierte Bochumer Team mit einer rekordträchtigen Durststrecke an. Fünf Zweitliga-Pleiten in Serie bedeuten die Einstellung des Vereinsnegativrekords von 2011; schlechter startete kein Bundesliga-Absteiger in der eingleisigen 2. Liga (sechs Niederlagen in den ersten sieben Spielen). Auch auswärts blieben die Blau-Weißen bislang punktlos: Vier Niederlagen in vier Gastspielen stellen den schwächsten Unterhaus-Start auf fremdem Platz der Klubgeschichte dar. Begleitet wird die Ergebniskrise von Disziplinproblemen: Mit 31 Gelben Karten führt Bochum das Liga-Ranking an, und Cajetan Lenz ist nach vier Verwarnungen in Folge der einzige vorbelastete VfL-Profi.

Ausfälle, Standardbilanz und Kopfball-Gefälle

Kaiserslautern muss auf Abwehrchef Maxwell Gyamfi verzichten; der Innenverteidiger ist gesperrt und verzeichnete zuvor teamintern die meisten klärenden Aktionen (31) sowie Ballgewinne (29). Im Tor glänzt Julian Krahl mit ligaweit bestmöglichen 31 Paraden und einer Abwehrquote von 82 Prozent, allein beim 0:2 in Paderborn hielt er neun gegnerische Abschlüsse – Saisonhöchstwert. Standardsituationen könnten eine Rolle spielen: Der VfL wurde bereits fünfmal per ruhendem Ball überwunden, während der FCK erst ein Standardgegentor zuließ. Zudem trifft Kaiserslautern mit bislang fünf Kopfballtoren auf das einzige Zweitliga-Team ohne Kopfballtreffer in dieser Saison – den VfL Bochum.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen VfL Bochum 1848 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCK gegen BOC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Kaiserslautern gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1.