2. Bundesliga heute: Lautern - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 26.10.2025 • 10:30 Uhr 1. FC Kaiserslautern empfängt heute den 1. FC Nürnberg. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der 1. FC Kaiserslautern heute den 1. FC Nürnberg empfängt, erinnern sich viele Fans an das letzte Aufeinandertreffen: Im April beendeten die Franken mit einem 2:1-Erfolg auf dem Betzenberg ihre Serie von acht Pflichtspielen ohne Sieg gegen die Pfälzer (sechs Remis, zwei Niederlagen).

In der 2. Bundesliga blieb der FCK allerdings nur in einem der letzten acht Duelle siegreich – dem 3:1-Heimerfolg im September 2023. Für den Club geht es also darum, die leicht verbesserte Bilanz unter Trainer Miroslav Klose zu bestätigen, während die Gastgeber von Coach Torsten Lieberknecht ihre starke Heimbestmarke verteidigen möchten. Für den früheren FCK-Profi Klose ist die Rückkehr an den Betzenberg zudem ein besonderes Spiel.

Lautern - Nürnberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der Betzenberg präsentiert sich seit Monaten uneinnehmbar: Seit der 1:2-Heimniederlage gegen Nürnberg im April hat der FCK unter Lieberknecht alle sechs Zweitliga-Partien vor eigenem Publikum gewonnen. Eine längere Heimserie datiert aus dem Jahr 2014, damals waren es sieben Siege am Stück.

Mit 18 Punkten aus neun Spielen verzeichnen die Roten Teufel ihre beste Zweitligabilanz seit der Aufstiegssaison 2009/10. Nürnberg reist dagegen mit lediglich acht Zählern an – der schwächste Saisonstart des Clubs in der eingleisigen 2. Liga. Immerhin verbuchten die Franken nach nur einem Punkt aus den ersten fünf Begegnungen zuletzt zwei Siege sowie ein Remis in den vergangenen vier Partien.

Prtajin vs. Zoma: Offensivspieler im Fokus

Für Kaiserslautern glänzt Ivan Prtajin mit einer außergewöhnlichen Quote von acht Treffern und einem Assist in seinen letzten fünf Einsätzen; solch einen Start gab es bei den Pfälzern seit Bundesliga-Gründung noch nie.

Der Kroate traf bereits in beiden Nürnberger Duellen der vergangenen Saison für Wehen Wiesbaden. Auf Seiten der Gäste sorgt Mohamed Ali Zoma für Impulse: Gegen Holstein Kiel erzielte er sein erstes Zweitligator, gab vier Schüsse ab – Ligabestwert in dieser Partie – und führt die Saison-Statistik bei erfolgreichen Dribblings an (20). Nürnbergs gesamte Offensive steht jedoch erst bei acht Treffern, ligaweit nur von Magdeburg unterboten.

Kaiserslautern stellt mit 18 Toren die zweitbeste Offensive der Liga – fünf davon per Kopf, während die Lieberknecht-Elf als einziges Team noch keinen Kopfballgegentreffer hinnehmen musste.

Nürnberg traf erst einmal per Kopf und kassierte jüngst beim 1:1 gegen Kiel sein drittes Kopfball-Gegentor. Im Torwartvergleich führt FCK-Keeper Julian Krahl die Paraden-Statistik an (39), während Club-Schlussmann Jan Reichert auf 25 Rettungstaten kommt; seine Saisonbestleistung erzielte er ausgerechnet beim 2:1-Sieg im April auf dem Betzenberg mit neun Paraden. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Sören Storks.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCK gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1.