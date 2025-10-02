2. Bundesliga heute: Magdeburg - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 05.10.2025 • 10:30 Uhr Der 1. FC Magdeburg empfängt heute den SV Elversberg. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Avnet Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 05.10.2025, rollt ab 13:30 Uhr in der Avnet Arena der Ball, wenn der 1. FC Magdeburg den SV 07 Elversberg zum fünften Zweitliga-Duell begrüßt. Beide Teams haben in dieser Paarung je einen Sieg und zwei Remis auf dem Konto, wobei die Saarländer in Magdeburg noch ungeschlagen sind und dort bislang vier Punkte aus zwei Partien entführten. Auf den Trainerbänken stehen Markus Fiedler (FCM) und Vincent Wagner (SVE) erstmals in dieser Konstellation gegenüber.

{ "placeholderType": "MREC" }

Magdeburg - Elversberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Gastgeber erleben mit nur drei Punkten aus sieben Spielen den schwächsten Zweitliga-Start ihrer Vereinsgeschichte. Fünf Niederlagen am Stück bedeuten zudem den eingestellten Vereinsnegativrekord, und als einziges Team der Liga ist Magdeburg daheim noch ohne Zähler. Auffällig ist die Abschlussschwäche: Beim 0:1 in Karlsruhe vergab der FCM alle sieben Großchancen, die Saisonquote von 26 Prozent liegt ligaweit nur auf Platz 15. Überschattet wurde die Partie von einem tragischen Vorfall: Ein 59-jähriger KSC-Anhänger erlag Tage nach einem Sturz im Wildparkstadion seinen schweren Kopfverletzungen.

Elversberg im Höhenflug: Vereinsrekord und Vertragsverlängerung von Book

Ganz anders die Lage bei der SVE: 16 Punkte nach sieben Runden bedeuten Vereinsrekord, lediglich eine Niederlage aus den letzten 15 Zweitliga-Spielen (10 S, vier U) unterstreicht die Konstanz. Die Defensive steht: In den 24 Ligaauftritten des Jahres 2025 kassierte Elversberg nur 21 Gegentore – Bestwert aller Dauergäste der 2. Liga. Abseits des Rasens sorgte Sport-Vorstand Nils-Ole Book für positive Schlagzeilen: Der 39-Jährige, zuletzt mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht, verlängerte vorzeitig und betonte seine Verbundenheit zum Klub. Auf dem Platz ragt Neuzugang Otto Stange heraus, der mit einem Tor und zwei Assists als Joker in nur zwei Spielen schon mehr Scorerpunkte sammelte als in 14 Einsätzen für den HSV.

Schlüsselzahlen vor dem Anpfiff: Heimfluch gegen Auswärtsstärke

Magdeburg wartet saisonübergreifend auf den ersten Heimpunkt, während Elversberg in zehn der vergangenen elf Gastspiele Zählbares holte und nach zwei Auswärtssiegen in Folge den ligaweit ersten Dreier-Hattrick auf fremdem Platz anpeilt. Die SVE glänzt zudem in der Schlussviertelstunde (sechs Treffer – Ligahöchstwert), der FCM kassierte in diesem Zeitraum bereits fünf Gegentreffer. Treffen die Saarländer heute auf das Tabellenschlusslicht, erinnern sie sich dennoch an zwei Niederlagen bei gastgebenden Letzten – zuletzt im November 2024 in Regensburg.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird 1. FC Magdeburg gegen SV Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCM gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1.