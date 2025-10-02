2. Bundesliga heute: Magdeburg - Münster LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 26.10.2025 • 10:30 Uhr Der 1. FC Magdeburg empfängt heute den SC Preußen Münster. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Avnet Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 26. Oktober 2025, empfängt der 1. FC Magdeburg um 13:30 Uhr den SC Preußen Münster in der Avnet Arena. Auf den Trainerbänken stehen Petrik Sander (FCM) und Alexander Ende (SCP), die Leitung der Partie übernimmt FIFA-Schiedsrichter Dr. Robert Kampka.

Historisch betrachtet haben die Elbestädter zwar die ersten sechs Pflichtspielduelle auf Profi-Ebene allesamt gewonnen, doch zuletzt wendete sich das Blatt: Aus den vergangenen vier Begegnungen sprang nur noch ein Magdeburger Sieg heraus, darunter das deutliche 0:5-Debakel im Mai – die zweithöchste Zweitliga-Pleite des FCM überhaupt.

Die Gastgeber durchleben ihre schwächste Zweitliga-Saison seit Vereinsgründung: Vier Punkte nach neun Spieltagen bedeuten einen dramatischen Einbruch gegenüber der Vorsaison, als zu diesem Zeitpunkt bereits 16 Zähler auf dem Konto standen. Besonders alarmierend ist die Torflaute.

Seit fünf Ligaspielen wartet Magdeburg auf einen Treffer – eingestellter Vereinsnegativrekord. Obwohl das Team mit 134 Abschlüssen ligaweit den drittbesten Wert aufweist, stehen lediglich sieben Tore zu Buche. Der Expected-Goals-Wert (13,7) unterstreicht das Problem: Kein Verein performt offensiv schwächer als der FCM mit –6,7 Toren unter Erwartung.

Münsters Offensivlauf trifft auf personelle Sorgen

Preußen Münster reist mit einer beeindruckenden Serie von 15 Zweitliga-Partien mit mindestens einem eigenen Tor an – aktueller Ligabestwert und Vereinsrekord.

Auch in puncto Spielkontrolle setzt die Mannschaft von Alexander Ende Maßstäbe: Mit durchschnittlich 613 Pässen, einer Passquote von 87 Prozent und 61,1 Prozent Ballbesitz führen die Preußen alle drei Statistiken an. Ein Wermutstropfen ist jedoch die Gelbsperre von Abwehrchef Paul Jaeckel.

Der Passgarant (871 erfolgreiche Zuspiele – Liga-Bestwert) verpasst wegen seiner fünften Verwarnung die Reise nach Magdeburg, was besonders ins Gewicht fallen könnte, da Münster ohnehin schon neun Gegentreffer nach Standardsituationen kassierte – so viele wie kein anderes Team.

Schlüsselduelle, Pressingwerte und die jüngste Dresdner Randnotiz

Taktisch prallen zwei der aggressivsten Pressing-Formationen der Liga aufeinander: Magdeburg lässt im Schnitt nur 9,8 gegnerische Pässe bis zur ersten Defensivaktion zu, Münster liegt mit 9,3 sogar noch knapp vorn.

Während der FCM dringend Effizienz vor dem Tor benötigt, will Münster weiterhin aus seiner Überlegenheit im Ballbesitz Kapital schlagen – Mittelfeldmotor Jorrit Hendrix erzielte zuletzt in der 90.+2 Minute sein fünftes Zweitliga-Tor und war bereits Anfang Mai in Magdeburg erfolgreich.

Die jüngste Partie der Preußen gegen Dynamo Dresden (2:2) endete spektakulär: Dresdens Kapitän Stefan Kutschke sah in der Nachspielzeit nach einem Foulspiel an Hendrix die Rote Karte und wurde inzwischen für drei Spiele gesperrt – ein Vorfall, der die Schlagzeilen beherrschte und zeigt, dass Münster auch emotionale Duelle nicht scheut.

Wird 1. FC Magdeburg gegen SC Preußen Münster heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCM gegen MUE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1.