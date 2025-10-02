2. Bundesliga heute: Münster - Dresden LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 18.10.2025 • 09:43 Uhr Der SC Preußen Münster empfängt heute die SG Dynamo Dresden. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im LVM-Preußenstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

SC Preußen Münster und SG Dynamo Dresden treffen am Samstagmittag zum elften Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Von den bisherigen zehn Duellen gingen fünf an die Sachsen, drei endeten remis – lediglich zweimal setzten sich die Preußen durch, beide Erfolge fielen im heimischen LVM-Preußenstadion (2015 2:1, 2024 1:0).

Das bis dato letzte Aufeinandertreffen datiert aus der 3. Liga im März 2024, als Münster dem Favoriten dank eines späten Treffers die Punkte abnahm. Schiedsrichter Tom Bauer leitet die Partie, Anstoß ist um 13:00 Uhr.

Münster - Dresden LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Das Team von Trainer Alexander Ende hat nur eines der vergangenen acht Zweitliga-Heimspiele verloren (3 Siege, vier Remis). Nach dem 3:1 gegen Eintracht Braunschweig peilt der Aufsteiger erstmals seit April 1991 zwei Heimdreier in Serie an. Offensiv zeigt Münster konstante Durchschlagskraft: In den letzten 14 Zweitliga-Partien traf der SCP immer – Vereinsrekord. Oliver Batista Meier, von 2022 bis 2024 noch im Dynamo-Trikot unterwegs, gab ligaweit die zweitmeisten Vorlagen zum Abschluss (19) und sammelte zuletzt dreimal in Folge Scorerpunkte. Sturmpartner Etienne Amenyido könnte als erster Münsteraner in der eingleisigen 2. Liga in drei Partien nacheinander treffen.

Dynamo Dresden ringt um Stabilität – Daferner ragt heraus

Für Dynamos neuen Coach Thomas Stamm gleicht der Saisonstart einem Kraftakt: Sechs Punkte nach acht Spielen bedeuten die zweitschwächste Zwischenbilanz der Klubhistorie in Liga zwei. Saisonübergreifend sprang in den letzten 25 Zweitligapartien nur ein Sieg heraus (13 Remis, elf Niederlagen). Offensiv hält Christoph Daferner die Dresdner im Rennen – mit vier Treffern aus sieben Einsätzen ist er bereits produktiver als in seinen vorherigen 47 Zweitligaspielen für Nürnberg und Düsseldorf zusammen. Ligaintern erspielte sich lediglich Paderborns Filip Bilbija mehr Großchancen als der Dynamo-Angreifer.

Defensive Baustellen, frühe Tore und fehlende Kopfballpräsenz

Beide Klubs warten in dieser Saison noch auf die erste Weiße Weste; gemeinsam mit Greuther Fürth und Magdeburg bilden sie das Schlussquartett der Liga. Besonders die Anfangsphasen sind anfällig: Dynamo kassierte schon zehn Gegentore vor der Pause – Höchstwert –, Münster folgt mit acht. Kurios: Trotz jeweils sechs bzw. fünf Gegentreffern per Kopfball haben weder Münster noch Dresden bislang ein Kopfballtor erzielt; der SCP brachte sogar erst einen einzigen Kopfball aufs gegnerische Tor. Im LVM-Preußenstadion treffen somit zwei Mannschaften aufeinander, die vorne über starke Einzelkönner verfügen, hinten jedoch spürbare Schwachstellen offenbaren.

Wird SC Preußen Münster gegen SG Dynamo Dresden heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird MUE gegen SGD im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Preußen Münster gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Preußen Münster gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1.

