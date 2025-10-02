2. Bundesliga heute: Münster - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 31.10.2025 • 15:28 Uhr SC Preußen Münster empfängt heute Holstein Kiel. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im LVM-Preußenstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

SC Preußen Münster geht mit einer bemerkenswerten Serie in das erste Zweitliga-Duell der Klubgeschichte gegen Holstein Kiel: Die Westfalen sind seit vier Pflichtspielen gegen die Störche ungeschlagen (1 Sieg, drei Remis), die letzten drei Partien endeten allesamt remis.

Letztmals trafen beide Teams 2016/17 in der 3. Liga aufeinander (1:1 in Münster, 0:0 in Kiel). Damit bleibt das heutige Aufeinandertreffen im LVM-Preußenstadion ein Novum für die eingleisige 2. Bundesliga.

Münster - Kiel LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Beide Mannschaften reisen ohne jüngsten Erfolg im Gepäck an: Münster blieb erstmals in dieser Saison drei Ligaspiele in Folge ohne Sieg (1 Unentschieden, zwei Niederlagen), Holstein Kiel wartet seit vier Zweitliga-Partien auf einen Dreier (3 Remis, ein Niederlage) – länger sieglos ist unter den aktuellen Zweitligisten nur Dynamo Dresden. Die Teams von Alexander Ende und Marcel Rapp gehören gleichzeitig zu den laufstärksten der Liga: Kiel legt im Schnitt 122,9 Kilometer pro Spiel zurück, Münster 121,7 Kilometer.

Schlüsselspieler und auffällige Zahlen

Besonderes Augenmerk liegt auf Kiels Alexander Bernhardsson: Der Schwede bereitete die letzten vier Zweitliga-Treffer der Störche allesamt vor und führt die ligaweite Assist-Wertung mit fünf Vorlagen an. Münster dagegen fehlt mit Jorrit Hendrix (123,2 Kilometer Gesamtdistanz) sein laufstärkster Akteur gelbgesperrt. Bei Standards hat Preußen Münster Nachholbedarf: Die Westfalen kassierten bereits elf Gegentreffer nach ruhenden Bällen und erzielten selbst nur ein Standardtor. Kiel ist mit sieben Gegentoren nach Standards zwar ebenfalls anfällig, stellt aber anteilig den Höchstwert (70 Prozent seiner Gegentore). In der Luft zeigt sich ein weiteres Gefälle: Die Störche erzielten 27 Prozent ihrer Saisontore per Kopf, während Münster noch keinen Kopfballtreffer bejubeln konnte, aber bereits sieben kassierte.

Rahmenbedingungen, Personalien und Schiedsrichter

Anstoß ist am Freitagabend um 18:30 Uhr im ausverkauften LVM-Preußenstadion, geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Jarno Wienefeld. Beide Teams agieren bisher eher passiv im Pressing und verzeichnen mit 46 (Kiel) bzw. 55 (Münster) die wenigsten hohen Ballgewinne der Liga. Für frisches Selbstvertrauen bei den Gästen sorgt der jüngste 1:0-Coup im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg, bei dem Bernhardsson den entscheidenden Foulelfmeter verwandelte. Münster wartet indes weiter auf den ersten Zweitliga-Heimsieg gegen einen Bundesliga-Absteiger; in bislang sechs Versuchen reichte es nur zu vier Unentschieden und zwei Niederlagen.

