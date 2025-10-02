2. Bundesliga heute: Nürnberg - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 19.10.2025 • 10:30 Uhr Der 1. FC Nürnberg empfängt heute Holstein Kiel. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der Blick in die Statistiken verheißt dem 1. FC Nürnberg nichts Gutes: Vier der letzten fünf Zweitligapartien gegen Holstein Kiel gingen verloren, darunter das 0:4 im Max-Morlock-Stadion im April 2024 – die höchste Club-Pleite gegen die Störche.

Besonders gern trifft Steven Skrzybski auf die Franken: Der Ex-Schalker sammelte in elf Zweitligaduellen gegen Nürnberg bemerkenswerte elf Scorerpunkte (5 Tore, sechs Assists), obwohl er in der laufenden Saison nach acht Einsätzen noch ohne direkte Torbeteiligung dasteht.

Nürnberg - Kiel LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Nach fünf sieglosen Auftaktspielen hat sich der FCN stabilisiert: Zwei Siege aus den vergangenen drei Begegnungen stehen zu Buche, fünf Treffer erzielten die Franken in diesem Zeitraum. Dennoch bleiben die sieben Zähler nach acht Runden die geteilt schwächste Zwischenbilanz in der Nürnberger Zweitliga-Historie. Unruhe brachte zuletzt der Abschied von Kloses langjährigem Assistenten Jens Bauer, der den Verein aus familiären Gründen verließ. Die Aufgaben im Trainerteam übernehmen nun Javier Pinola, Jerome Polenz und Dominik Schmitt. Positiv: Die Frauen des Vereins lieferten mit dem ersten Bundesliga-Sieg beim 3:2 in Jena ein Erfolgserlebnis, das für Auftrieb auf dem gesamten Vereinsgelände sorgt.

Holstein Kiel: Stabile Defensive, aber Flaute im Angriff

Zehn Punkte aus acht Partien bedeuten für Kiel den drittschwächsten Saisonstart seit dem Zweitliga-Aufstieg, doch defensiv präsentiert sich die Mannschaft von Marcel Rapp so sicher wie selten: Nur acht Gegentreffer sind ligaweit Spitze in der unteren Tabellenhälfte. Auffällig bleibt allerdings die Standard-Schwäche: Sechs der acht Gegentore fielen nach ruhenden Bällen, ligaweit der höchste Anteil. Offensiv hakt es ebenso: Mit lediglich neun Saisontoren egalisieren die Störche ihren Negativwert aus den Jahren 2019/20 und 2021/22. David Zec und Phil Harres führen die vereinsinterne Torschützenliste mit je zwei Treffern an.

Schlüsselstatistiken und Rahmenbedingungen im Max-Morlock-Stadion

Kiels Anfälligkeit bei Distanzschüssen (drei Gegentore aus der Ferne – Ligahöchstwert) trifft auf den Club, der ligaweit die meisten Versuche aus der zweiten Reihe abgegeben hat. Gleichzeitig zählen beide Teams nicht zu den Top-Knipsern: Nürnbergs beste Schützen Rafael Lubach und Julian Justvan stehen ebenso bei zwei Toren wie Zec und Harres auf Kieler Seite. Anstoß ist am Sonntag, 19. Oktober 2025, um 13:30 Uhr im Max-Morlock-Stadion; geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Timo Gansloweit.

