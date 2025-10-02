2. Bundesliga heute: Paderborn - Bielefeld LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 18.10.2025 • 10:22 Uhr Der SC Paderborn 07 empfängt heute den DSC Arminia Bielefeld. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Home Deluxe Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 18. Oktober 2025, empfängt der SC Paderborn 07 den DSC Arminia Bielefeld um 13:00 Uhr in der Home Deluxe Arena – geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Max Burda.

Die Bilanz spricht aus Sicht der Gastgeber bislang nicht für einen Befreiungsschlag: Seit Februar 2014 (4:0) konnte Paderborn in der 2. Bundesliga nicht mehr gegen die Ostwestfalen gewinnen, in den letzten sechs direkten Duellen reichte es nur zu drei Unentschieden und drei Niederlagen. Insgesamt feierte der SCP in zwölf Zweitligavergleichen erst zwei Siege, was mit einer Siegquote von lediglich 17 Prozent den schwächsten Wert gegen ein Team mit mindestens fünf Aufeinandertreffen darstellt.

Trotz der negativen Historie reist Paderborn mit Rückenwind in dieses Heimspiel: Die Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann gewann ihre letzten vier Zweitliga-Partien – ligaweit derzeit die längste Erfolgsserie. Ein fünfter Dreier in Folge würde den Vereinsrekord aus der Saison 2013/14 einstellen. Maßgeblich beteiligt ist Filip Bilbija, der als erster SCP-Profi seit Florent Muslija (April 2023) in drei Zweitliga-Spielen hintereinander traf, dabei schon elf Großchancen verzeichnete und zwölf Torschüsse platzierte – nur Schalkes Moussa Sylla kommt auf mehr. Mit 17 Punkten aus acht Partien legt Paderborn zudem den zweitbesten Start seiner Zweitliga-Historie hin und stellt gemeinsam mit Schalke die beste Defensive der Liga (fünf Gegentore).

Arminia-Stärken: Standards, Treffer-Serie und hohes Pressing

Bielefeld reist unter Coach Michél Kniat zwar mit drei Niederlagen am Stück an, überzeugt jedoch in anderen Bereichen. Mit bereits neun Toren nach ruhenden Bällen liegt die Arminia ligaweit an der Spitze – drei Treffer mehr als jedes andere Team. Außerdem traf der Aufsteiger in allen acht Saisonspielen und zieht damit mit Union Berlin (2009/10) gleich, das seinerzeit als letzter Aufsteiger eine solche Serie hinlegte. Die Ostwestfalen betrieben ihr Offensivpressing ebenfalls erfolgreich: 63 hohe Ballgewinne bedeuten hinter Braunschweig (64) und dem kommenden Gegner Paderborn (77) den drittbesten Wert der 2. Liga.

Statistische Kontraste: xG-Differenzen, Aufsteiger-Bilanz und Trainer-Duell

Während Paderborn um 6,2 Treffer hinter seinem Expected-Goals-Wert (17,2 xG) zurückbleibt, übertrifft Bielefeld seinen xG-Wert um 1,5 und erzielte drei Tore mehr als der SCP bei deutlich geringerer Chancenqualität. Aufsteiger sind für die Kettemann-Elf allerdings selten Stolpersteine: In den letzten 32 Zweitligaspielen gegen Neulinge gab es nur eine Niederlage (14 S/17 U), aktuell ist Paderborn bei neun Duellen in Serie ungeschlagen und blieb in fünf von sechs Aufsteiger-Partien der Saison 2024/25 ohne Gegentor. An der Seitenlinie kommt es zum Vergleich zweier junger Trainer: Ralf Kettemann versucht, den Paderborner Lauf fortzusetzen, während Michél Kniat mit seiner standardstarken Arminia die Negativserie stoppen will.

Wird SC Paderborn 07 gegen DSC Arminia Bielefeld heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SCP gegen DSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen DSC Arminia Bielefeld im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Paderborn 07 gegen DSC Arminia Bielefeld im Liveticker bei SPORT1.

