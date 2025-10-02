2. Bundesliga heute: Schalke - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 24.10.2025 • 15:30 Uhr Schalke 04 empfängt heute Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Zum Auftakt des 10. Spieltags der 2. Bundesliga empfängt der FC Schalke 04 am Freitag (18:30 Uhr im LIVETICKER) den SV Darmstadt 98 in der heimischen Veltins-Arena.

An der Seitenlinie stehen mit Miron Muslic und Florian Kohfeldt zwei Trainer, die ihre Teams früh in der Saison in die Spitzengruppe geführt haben: Schalke rangiert nach sieben Siegen aus neun Partien mit 21 Punkten auf Platz zwei, Darmstadt folgt mit 18 Zählern knapp dahinter. Geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter Michael Bacher.

Schalke - Darmstadt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die jüngste Bilanz spricht für die Lilien: Vier der vergangenen fünf Pflichtspiele gingen an den SV Darmstadt 98, darunter das spektakuläre 5:3 in Gelsenkirchen in der Vorsaison, als die Gäste einen 0:3-Rückstand drehten. Isac Lidberg erzielte dabei einen lupenreinen Hattrick – ein Kunststück, das auswärts auf Schalke seit der Bundesliga-Gründung nur Thomas Allofs 1986 gelungen war. Auch im Rückspiel (2:0) traf Lidberg doppelt und kommt nun auf fünf Zweitliga-Tore gegen Schalke, so viele wie gegen keinen anderen Gegner.

Schalke: Muslic kann Vereinsrekord aufstellen

Mit lediglich fünf Gegentoren stellt Schalke die beste Defensive seiner Zweitliga-Historie, Darmstadt folgt mit sechs Gegentreffern direkt dahinter. Beide Teams glänzen zudem beim Zulassen von Torschüssen: Die Knappen ließen ligaweit die wenigsten Schüsse auf ihr Tor zu (28), die Lilien nur zwei mehr (30).

Schalke verbuchte zuletzt bereits die vierte Weiße Weste der Saison, Darmstadt sogar die fünfte. Muslic könnte mit einem achten Sieg im zehnten Spiel einen neuen Vereinsrekord für einen S04-Coach in der 2. Bundesliga aufstellen.

Personal und Trainerduelle im Fokus

Florian Kohfeldt hat eine bemerkenswerte Bilanz gegen Schalke: Acht Siege in zehn Pflichtspielen (1 U, ein N) sowie sechs Auswärtserfolge in Gelsenkirchen bei 15:5 Toren. Muslic wiederum gewann in der belgischen Liga beide bisherigen Trainerduelle gegen Kohfeldt (je 2:0 mit Cercle Brügge gegen KAS Eupen). Bei den Spielern fehlt Darmstadts Flankenspezialist Sergio Lopez nach Gelb-Rot, während Schalkes Moussa Sylla zuletzt seine Torflaute mit dem frühesten Zweitliga-Doppelpack eines Schalkers beendete. Vereinslegende und Weltmeister Benedikt Höwedes lobte jüngst den „sportlichen Höhenflug“ unter Muslic – Schalke-Fans und Beobachter registrieren daher mit Spannung, wie sich die Defensive der Königsblauen heute gegen Darmstadts formstarke Offensive behauptet.

Wird FC Schalke 04 gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird S04 gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Schalke 04 gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Schalke 04 gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1.