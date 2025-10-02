Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
2. Bundesliga
2. Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TORJÄGER
TEAMS
WEISSE WESTE
2. Bundesliga>

2. Bundesliga: Offiziell! Geldregen für Schalke

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Offiziell! Geldregen für Schalke

Der FC Schalke 04 verlängert den Vertrag mit Ausrüster adidas. Der Deal mit dem Weltkonzern aus Herzogenaurach spült Königsblau Millionen auf das Konto.
Der FC Schalke hat mit vier Siegen aus den ersten sechs Spielen einen guten Start hingelegt. Die Schalke-Fans sind sehr zufrieden mit dem Saisonstart.
SPORT1
Der FC Schalke 04 verlängert den Vertrag mit Ausrüster adidas. Der Deal mit dem Weltkonzern aus Herzogenaurach spült Königsblau Millionen auf das Konto.

Der FC Schalke 04 wird mindestens bis 2031 in den Trikots von Sportartikelhersteller adidas spielen. Wie die Knappen am Dienstag offiziell bekanntgaben, verlängerte der Klub die Zusammenarbeit mit dem Weltkonzern aus Herzogenaurach und Ausrüster 11teamsports vorzeitig um weitere vier Jahre bis Sommer 2031.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Deal mit adidas bringt dem Zweitligisten nach eigenen Angaben „noch attraktivere wirtschaftliche Konditionen und Leistungen.“ Nach Informationen der Bild sollen sich diese auf rund 2,5 Millionen Euro jährlich belaufen, bislang soll Schalke etwa 1,5 Millionen Euro pro Saison eingestrichen haben.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

„Wir sind sehr stolz, unsere vertrauensvolle Partnerschaft derart umfangreich fortzusetzen“, wird Schalkes Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann in einer Pressemitteilung zitiert. „Wie intensiv wir diese erfolgreiche Zusammenarbeit leben, zeigt nicht nur die bemerkenswert frühzeitige Verlängerung, sondern auch der Umfang des Pakets, das wir geschnürt haben“, betonte er.

Seit 2022 läuft der Zweitligist wieder in adidas-Trikots auf. Zwischenzeitlich war Umbro Ausrüster des Ruhrpott-Klubs.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite