2. Bundesliga: Offiziell! Geldregen für Schalke

Der FC Schalke 04 wird mindestens bis 2031 in den Trikots von Sportartikelhersteller adidas spielen. Wie die Knappen am Dienstag offiziell bekanntgaben, verlängerte der Klub die Zusammenarbeit mit dem Weltkonzern aus Herzogenaurach und Ausrüster 11teamsports vorzeitig um weitere vier Jahre bis Sommer 2031.
Offiziell! Geldregen für Schalke
Der Deal mit adidas bringt dem Zweitligisten nach eigenen Angaben „noch attraktivere wirtschaftliche Konditionen und Leistungen.“ Nach Informationen der Bild sollen sich diese auf rund 2,5 Millionen Euro jährlich belaufen, bislang soll Schalke etwa 1,5 Millionen Euro pro Saison eingestrichen haben.
„Wir sind sehr stolz, unsere vertrauensvolle Partnerschaft derart umfangreich fortzusetzen“, wird Schalkes Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann in einer Pressemitteilung zitiert. „Wie intensiv wir diese erfolgreiche Zusammenarbeit leben, zeigt nicht nur die bemerkenswert frühzeitige Verlängerung, sondern auch der Umfang des Pakets, das wir geschnürt haben“, betonte er.
Seit 2022 läuft der Zweitligist wieder in adidas-Trikots auf. Zwischenzeitlich war Umbro Ausrüster des Ruhrpott-Klubs.