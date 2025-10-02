2. Bundesliga: Rot nach Würgegriff in aufgeheiztem Derby

Maximilian Lotz 26.10.2025 • 14:24 Uhr Im brisanten Niedersachsenderby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 schwächen sich die Gastgeber früh selbst.

Eintracht Braunschweigs Erencan Yardimci hat sich im brisanten Niedersachsenderby in der 2. Bundesliga gegen Hannover 96 (JETZT im LIVETICKER) einen krassen Aussetzer geleistet und seinem Team damit einen Bärendienst erwiesen.

Nach einem Foul im Mittelfeld kam es zu einer Rudelbildung. Dabei packte Yardimci seinen Gegenspieler Boris Tomiak mit beiden Händen am Hals und würgte ihn. Schiedsrichter Robert Hartmann zückte sofort Rot (20.).

Torsten Mattuschka fand in der Pause deutliche Worte für die Aktion. „Was Yardimci macht, ist ja völlig irre. Er würgt ihn ohne Ende. Man sieht den Abdruck am Hals“, sagte Mattuschka bei Sky. „Völlig drüber! Er macht das Derby mit dieser Aktion komplett kaputt. Da kriegst du als Trainer so eine Krawatte, so einen Hals. Auch als Mitspieler kriegst du da auf gut Deutsch das Kotzen.“

Schon der fünfte Platzverweis für Braunschweig

Es war im zehnten Spiel der laufenden Saison bereits der fünfte Platzverweis für die Braunschweiger. In Unterzahl gerieten die Gastgeber dann auch durch die beiden Treffer von Benjamin Källman (32., 36.) in Rückstand. Daisuke Yokota (61.) erhöhte für Hannover im zweiten Durchgang.